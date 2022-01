Hisense, lo smart TV da 32” oggi è un affare: prezzo scontatissimo

Siete alla ricerca di uno smart TV di piccole dimensioni a un prezzo scontato? Oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è disponibile in offerta il televisore intelligente Hisense 32AE5600FA a un prezzo di 209,99€, il 16% in meno rispetto a quello consigliato. Lo smart TV di Hisense è quanto di meglio si possa chiedere a un televisore compatto, l’ideale da mettere in cameretta o in cucina (se si ha poco spazio a disposizione). È smart (si basa su Android TV), supporta il nuovo digitale terrestre (questo vuol dire che non ha bisogno di un decoder esterno per sintonizzare i canali digitali) e ha un pannello che assicura immagini di buona qualità.

Hisense è diventata oramai una certezza quando si parla di smart TV: sono alcuni anni che l’azienda è presente in Italia e lo ha sempre fatto con prodotti di qualità e affidabili sotto ogni punto di vista. Questo modello da 32” è uno dei più compatti dell’azienda, grazie anche a un design con cornici laterali sottilissime. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire: sui 200€ non è semplice trovare uno smart TV con uno schermo di buona qualità e che monta Android TV.

Smart TV Hisense 32AE5600FA: la scheda tecnica

Come la maggior parte dei televisori da 32”, anche l’Hisense 32AE5600FA ha uno schermo LED con risoluzione HD Ready. Trovare modelli con risoluzione FullHD di queste dimensioni è piuttosto complicato e soprattutto hanno un costo maggiore. Prezzo che molto spesso è troppo alto per smart TV così piccoli. Hisense 32AE5600FA, invece, ha il giusto equilibrio tra prezzo e quanto offre all’utente (anzi, a questo prezzo è davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire). Per la parte video sono presenti anche delle tecnologie ad hoc che aumentano la qualità delle immagini: Natural Colour Enhancer migliora l’esperienza di visione, mentre il Noise Reduction diminuisce il rumore. La qualità del suono è assicurata dal DTS Studio Sound e da casse audio da 12W.

Una delle peculiarità di questo smart TV è la presenza della piattaforma Android TV (solitamente i dispositivi Hisense utilizzano il sistema proprietario Smart TV VIDAA) che permette di accedere a tutti i servizi Google, compreso l’assistente vocale che possiamo utilizzare in ogni momento per lanciare applicazioni o cambiare film e serie TV. Grazie ad Android TV, inoltre, si ha la possibilità di installare centinaia di applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Twitch, YouTube.

L’Hisense 32AE5600FA è già pronta per il passaggio al nuovo digitale terrestre (supporta il DVB-T2/S2 e HEVC Main10) e non c’è bisogno di nessun decoder a supporto.

Smart TV Hisense 32AE5600FA in offerta: prezzo e sconto

Lo smart Hisense da 32” lo troviamo su Amazon a un prezzo di 209,99€, con un risparmio di quasi 40€ sul prezzo consigliato. Lo sconto è del 16%, tutt’altro che da sottovalutare per uno smart TV che risulta a tutti gli effetti essere lowcost. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 42€ al mese grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Lo smart TV viene venduto e spedito da Amazon. Il periodo di resi è di 15 giorni da quando lo si è acquistato.

