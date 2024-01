Smart TV Hisense 55 pollici, un top di gamma al giusto prezzo

Fonte foto: Hisense

Le Smart TV Hisense sono tra le più apprezzate dai consumatori perché garantiscono ottime prestazioni, permettono di accedere a moltissime funzioni smart (come la Gaming Mode e le app compatibili con VIDAA OS) e hanno un buon rapporto qualità-prezzo.

E tra i device più interessanti nel catalogo dell’azienda cinese troviamo la Hisense 55U8KQ, uno dei prodotti di fascia alta del colosso della tecnologia, che per le prossime ore può essere acquistata su Amazon a meno di 900 euro. L’occasione perfetta, insomma, per rinnovare la TV principale di casa con un modello moderno e aggiornato, che promette grandi performance e che costa il giusto.

Smart TV Hisense 55 pollici: scheda tecnica

La smart TV Hisense 55U8KQ ha un pannello Mini LED ULED da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz. il televisore è compatibile con i formati HDR, HDR10+, Dolby Vision IQ e HLG.

I Mini LED, al momento, sono l’evoluzione migliore della tecnologia LED tra tutte le opzioni disponibili sul mercato a prezzo accessibile all’utente medio. I Mini LED, infatti, permettono alle TV di offrire una qualità video paragonabile a quella dei modelli OLED.

Il processore è un Hi-View Engine sviluppato per ottimizzare in automatico le immagini riprodotte, analizzando e riconoscendo i contenuti sullo schermo per autoregolare il TV scegliendo le impostazioni più adatte.

Il sistema operativo è VIDAA U7 e consente all’utente di accedere anche al negozio digitale dove scaricare molte applicazioni tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non manca, naturalmente, la possibilità di accedere alla piattaforma FAST di Hisense, VIDAA Free, che propone tantissimi contenuti in streaming gratuiti ma con annunci pubblicitari.

Tra le connessioni ci sono due porte HDMI 2.0, due HDMI 2.1, una USB 2.0, una porta USB 3.0, la porta Ethernet e l’ingresso ottico. Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono WiFi 6 e Bluetooth.

La smart TV Hisense è compatibile anche con AirPlay, il protocollo di trasmissione di Apple nato per condividere qualsiasi tipologia di contenuti multimediali (audio o video) dallo smartphone verso il televisore.

Trovano posto sul dispositivo anche anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Sul fronte dell’audio questa smart TV è compatibile anche con il DTS VIRTUAL X che, grazie alla virtualizzazione degli altoparlanti, garantisce un’esperienza d’ascolto coinvolgente per dare all’utente la sensazione di tridimensionalità del suono (come al cinema), e con il Dolby Atmos.

Sul televisore è possibile anche utilizzare Alexa e l’assistente vocale di Hisense, VIDAA Voice, dando agli utenti la possibilità di gestire il dispositivo tramite comandi vocali e tutti i prodotti per la smart home sincronizzati con i medesimi assistenti vocali.

Infine, è presente anche la Modalità Gaming che rileva quando il TV viene collegato a una console attivando automaticamente le varie funzioni dedicate, tra cui l’Auto Low Latency Mode (per abbassare l’input lag), il Variable Refresh Rate (per un’esperienza di gioco più fluida) e AMD FreeSync Premium (che consente di sincronizzare il refresh rate del TV con il frame rate delle schede video AMD).

Smart TV Hisense 55 pollici: l’offerta su Amazon

La smart TV Hisense 55U8KQ è uno dei modelli di fascia alta dell’azienda cinese sviluppato per garantire prestazioni elevate perla visione dei contenuti in chiaro, l’utilizzo delle piattaforme di streaming e per il gaming.

Il prezzo di listino è di 1.099 euro, ma con l’offerta su Amazon per le prossime ore si può acquistare questo televisore a 899 euro (-18%, -200 euro) uno sconto molto interessante che su un prodotto del genere può davvero fare la differenza.

