Hisense ha fatto un nuovo chip per Smart TV 8K

Hisense al CES 2022 ha presentato diversi nuovi modelli di Smart TV premium, ma non solo: tra le novità del colosso cinese c’era anche il chip Hi-View HV8107, il primo chip 100% cinese per le Smart TV con risoluzione 8K. Un chip, a detta di Hisense, anche molto performante e in grado di competere con i processori dei più famosi concorrenti. Ad esempio il Sony Cognitive Processor XR.

Proprio questo chip è stato oggetto di una presentazione alla stampa in Cina, pochi giorni fa, per cui oggi sappiamo molto di questo processore e, soprattutto, sappiamo cosa potranno fare le TV che lo useranno. Sappiamo, ad esempio, che potranno riprodurre un flusso video 8K fino a 60 frame per secondo, ma portandolo a 120 frame per secondo grazie alla tecnologia di Motion Compensation integrata. Una tecnologia che, in pratica, riesce a calcolare i fotogrammi intermedi e mancanti per aumentare artificialmente il frame rate degli schermi. Ma questa è solo una delle caratteristiche tecniche di questo interessante chip cinese.

Hi-View HV8107: cosa può fare

Grazie all’uso di 576 acceleratori per le reti neurali profonde (IA Deep Neural Network, DNN), che utilizzano il machine learning per migliorare la resa visiva degli oggetti presenti sullo schermo, il nuovo chip cinese per le Smart TV promette ottimi risultati anche con flussi video non perfetti, come quelli in streaming (che sono molto compressi).

Alta anche la potenza di calcolo quando si tratta di applicare la riduzione del rumore video: Hi-View HV8107 può usare 5 frame con i flussi HD, 2K e 4K e 3 frame con i flussi 8K.

A guardare lo schema di questa CPU per Smart TV, però, si scopre che in realtà sono due: all’interno di Hi-View HV8107 c’è una CPU a 4 core, affiancata da una a 2 core. C’è poi una NPU (una CPU dedicata alle reti neurali per l’intelligenza artificiale) e una grande area dedicata al riconoscimento delle scene e all’applicazione degli algoritmi di miglioramento dell’immagine.

Hi-View HV8107: quando arriva

Il nuovo processore per le Smart TV di Hisense debutterà nel corso del 2022 sia su modelli del marcio cinese, sia su prodotti di Toshiba. Verrà anche usato su monitor professionali, ma non sappiamo ancora di quale produttore.

Hisense, inoltre, sta collaborando con China Media Group, compagnia radiotelevisiva di Stato cinese, per utilizzare il nuovo chip per trasmettere in 8K le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che saranno inaugurate il prossimo 4 febbraio.