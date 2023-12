Il proiettore trilaser Hisense Smart Mini C1 arriva in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Hisense

Hisense porta sul mercato italiano il nuovissimo proiettore 4K Hisense Smart Mini C1, un dispositivo di alta gamma che fa delle sue dimensioni ridotte il suo punto di forza. Si parla, infatti, di un device che misura 245x216x179 mm e dal peso di 4,6 Kg, ideale per essere spostato senza grosse difficoltà e per seguire l’utente ovunque egli desideri.

Alla elevata portabilità, Hisense Smart Mini C1 aggiunge la compatibilità con i formati video ad alta gamma dinamica, una elevata luminosità e la piattaforma smart Vidaa, la stessa disponibile sulle Smart TV Hisense.

Hisense Smart Mini C1: scheda tecnica

Hisense Smart Mini C1 è un proiettore laser con risoluzione 4K e compatibile con i formati Dolby Vision, HDR10 e HLG. Si tratta del primo proiettore di Hisense con tecnologia laser TriChroma che permette una luminosità fino a 1.600 ANSI Lumen, un basso consumo energetico e una durata delle lampade di oltre 25.000 ore.

Il dispositivo è in grado di proiettare un’immagine con una diagonale da 65 a 300 pollici. Inoltre, grazie alla modalità Auto Magic AI Adjusting, può utilizzare dei sofisticati algoritmi proprietari per regolare in automatico la geometria dell’immagine proiettata, correggendo la distorsione dovuta ad un posizionamento non ideale del proiettore.

Sempre grazie all’AI, il proiettore può riconoscere le dimensioni della parete sulla quale viene utilizzato e adattare in totale autonomia l’area di proiezione e la correzione del fuoco.

Molto interessante anche la modalità Filmmaker per visualizzare i contenuti multimediali con le caratteristiche volute dal regista, per permettere all’utente un’esperienza di visione di qualità cinematografica.

Presente anche la Gaming Mode che si attiva in automatico quando una console viene collegata alla porta HDMI e l’Auto Low Latency Mode (ALLM), che serve ad abbassare i tempi di risposta dello schermo (in questo caso dell’immagine proiettata a muro).

Il comparto audio comprende due altoparlanti da 10 W firmati JBL e certificati Dolby Atmos. Tra le connessioni sull’Hisense Smart Mini C1 ci sono due porte HDMI (una con eARC), una USB 2.0, una USB 3.0, un’uscita audio digitale ottica, quella Audio Out classica e una porta LAN per collegare direttamente il proiettore al router di casa.

Infine, grazie al sistema operativo proprietario Vidaa, Hisense Smart Mici C1 permette anche di usare in modo nativo le principali app per lo streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV+, Disney+, DAZN, Paramount+. Il device è compatibile, oltretutto, anche con Alexa e Vidaa Voice, l’assistente smart di Hisense.

Hisense Smart Mini C1: prezzo e disponibilità

Al momento Hisense non ha comunicato il prezzo ufficiale del suo Smart Mini C1 e il sito ufficiale il prodotto è sì presente, ma non ancora acquistabile. Vista la scheda tecnica, e i concorrenti già presenti sul mercato, è tuttavia ipotizzabile un prezzo intorno ai 2000 euro.