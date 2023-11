Fonte foto: Hisense

Hisense ha annunciato un nuovo modello di Smart TV con cui va dritto all’attacco della fascia altissima del mercato: è Hisense TV 110UX e sarà svelato al pubblico in occasione del prossimo CES 2024, al via il 9 gennaio 2024. In occasione dell’evento, il nuovo televisore di Hisense riceverà il CES Innovation Award, un riconoscimento che premia l’eccellenza del design e dell’ingegneria dei nuovi prodotti di elettronica di consumo in arrivo sul mercato.

Hisense TV 110UX: come sarà

Il nuovo Hisense TV 110UX si caratterizzerà soprattutto per una luminosità, almeno a leggere i dati ufficiali, a dir poco accecante: 10.000 nit, in pratica il triplo e oltre rispetto ai migliori schermi per smartphone e il quadruplo rispetto ai migliori schermi TV presenti oggi sul mercato.

Un valore così alto di luminosità sarebbe frutto dell’uso di LED a 24 Volt e della tecnologia ULED X, termine commerciale con cui Hisense indica il pannello Mini LED, in questo caso con una gigantesca diagonale da 110 pollici. Lo schermo è dotato di oltre 40.000 zone di dimming, cosa che ridurrebbe al minimo la dispersione di luce (e quindi l’effetto alone) a favore di un contrasto molto elevato.

Grande luminosità e un buon contrasto, insieme, sono elementi fondamentali per un’esperienza di visione di alta qualità, soprattutto con pannelli così grandi. Il rovescio della medaglia, molto probabilmente, sarà un consumo elettrico abbastanza elevato che, però, al momento è ancora sconosciuto.

Certamente, però, Hisense dovrà sottostare alle nuove normative europee sul risparmio energetico degli elettrodomestici e, di conseguenza, avrà dotato anche Hisense TV 110UX di sofisticati sistemi di ottimizzazione dei consumi.

Hisense TV 110UX: quando arriva

L’appuntamento con il nuovo Hisense TV 110UX e con tutte le altre novità della gamma Hisense è programmato per il CES 2024, che si terrà a Las Vegas a partire dal prossimo 9 di gennaio. Il brand cinese ha diverse novità in arrivo ed ha già ricevuto tre CES 2024 Innovation Awards.

La commercializzazione in Europa di questo Smart TV di fascia altissima è dunque prevista per la prima metà del prossimo anno, ma non sappiamo ancora a quale prezzo Hisense TV 110UX sarà venduto, anche se è scontato che si tratterà di un prezzo per pochissimi.

L’attuale top di gamma di Hisense con tecnologia Mini LED, cioè lo Hisense 100U7KQ da 100 pollici, con “soli” 1.600 nit e 1.600 zone di dimming, è stato lanciato al prezzo di circa 4.000 euro. Il nuovo modello 110UX costerà probabilmente molto di più.