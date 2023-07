Fonte foto: Hisense

Vidaa U7 è il nuovo sistema operativo per le Smart TV Hisense. Ha una serie di nuove funzioni rispetto alla generazione precedente, tra cui un’interfaccia migliorata, un approccio “Home as a launcher” e l’app Vidaa Free, che aggiunge alle TV Hisense una piattaforma proprietaria FAST (Free Ad-Supported Streaming TV).

Il software può essere usato anche con i comandi vocali (in 22 lingue), ha un’integrazione nativa con app come YouTube e una migliore capacità di riconoscimento del parlato anche per gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Per semplificare il setup del TV, la gestione dei canali e dell’account, è poi disponibile anche l’omonima applicazione (Vidaa) per smartphone e tablet.

Vidaa U7: le novità

Rispetto all’attuale Vidaa U6, il nuovo sistema operativo Vidaa U7 ha un’interfaccia migliorata con un nuovo layout basato su suggerimenti di visione e una disposizione razionale delle applicazioni. I suggerimenti di visione sono forniti dai vari partner di contenuti presenti sulla piattaforma, e rendendo l’uso quotidiano della TV più personalizzato. Anche l’App Store è stato ridisegnato per semplificare la ricerca e la navigazione tra le applicazioni.

Vidaa U7 offre anche un miglioramento delle capacità di personalizzazione degli screensaver e una maggiore efficienza del controllo vocale grazie a Vidaa Voice. Attualmente, il controllo vocale supporta 22 lingue e dialetti, consentendo una migliore integrazione con app popolari come YouTube e un riconoscimento del parlato più accurato. Ciò mira a semplificare la configurazione della TV, la gestione dei canali e dell’account.

Per quanto riguarda la gestione della TV, Vidaa U7 permette la creazione di più profili utente e offre raccomandazioni basate sulle preferenze e abitudini di ciascun utente registrato. Il servizio cloud di Vidaa sincronizza tutte le impostazioni utente su dispositivi che utilizzano lo stesso sistema operativo, garantendo una continuità di esperienza tra i dispositivi Hisense.

Infine, Vidaa U7 include anche la possibilità di collegare il proprio conto PayPal per eventuali pagamenti, fornendo agli utenti un’opzione aggiuntiva per le transazioni oltre alle normali carte di credito.

Vidaa Free: la piattaforma FAST

Il nuovo sistema operativo Vidaa U7 introduce Vidaa Free, un’applicazione indipendente che offre gratuitamente centinaia di programmi on-demand e canali lineari, arricchendo le opzioni di intrattenimento per gli utenti che, in cambio, guardano degli spot pubblicitari.

Vidaa Free è la risposta di Hisense alle piattaforme Samsung TV Plus, LG Channels, Sony Bravia Core, e alle altre piattaforme FAST di altri produttori di TV (e non solo dei produttori di TV).

Una piattaforma di streaming FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) è un servizio online di streaming video che offre contenuti gratuiti agli utenti, finanziandosi attraverso la pubblicità. Questo modello di business permette agli utenti di accedere a una vasta gamma di contenuti, come film, serie TV, programmi, notizie, e altro ancora, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Vida Free sarà disponibile a livello globale entro il 2023 e, promette Hisense, sarà caratterizzata da aggiornamenti giornalieri dei contenuti.

Quali TV Hisense avranno Vidaa U7

Il nuovo sistema operativo Vidaa U7 sarà preinstallato in tutte le Smart TV Hisense delle serie A85, UX, U8, U7 e E7 Pro, cioè solo su modelli 2023. Hisense non specifica se, nei prossimi mesi, altre TV potranno essere aggiornate al nuovo sistema operativo.