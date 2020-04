Honor 30 ufficiale, caratteristiche e prezzo dello smartphone lowcost

La nuova gamma di smartphone Honor 30 è stata presentata in Cina in diretta streaming il 15 aprile, come comunicato dall’azienda tecnologica almeno un mese fa. I dispositivi Honor 30, Honor 30 Pro e 30 Pro + esordiranno sul mercato cinese tra qualche giorno e avranno una caratteristica in comune: supporteranno il 5G.

La connessione veloce è resa possibile dal Kirin 985 e dal Kirin 990, già presente su Huawei P40. I nuovi dispositivi Honor 30 arrivano quindi a completare la cosiddetta 30 Series, che era stata inaugurata con il lancio dello smartphone Honor 30s, disponibile in Cina dal 7 aprile ad un prezzo di lancio davvero competitivo, ovvero 2.399 yuan, che corrispondono a 306 euro circa. Una caratteristica estetica condivisa dai due nuovi modelli è la scritta Honor che troneggia nella parte posteriore, proprio sotto il comparto telefonico. Ecco le caratteristiche di Honor 30, lo smartphone lowcost.

Honor 30: caratteristiche e prezzo ufficiale

Il modello base della gamma è caratterizzato da un ampio display OLED da 6,53″ con risoluzione FHD+. Sotto lo schermo è presente il lettore delle impronte digitali integrato. Ha una fotocamera anteriore da 32 MP inserita nella parte alta dello schermo in alto a sinistra.

Nella parte posteriore troviamo ben quattro sensori disposti in verticale. La fotocamera principale è da 40 Megapixel. Troviamo poi un obiettivo grandangolare da 8 MP, un teleobittivo da 8 MP. A questi si aggiunge un obiettivo Macro da 2 MP. Come abbiamo già detto supporta il 5G grazie all’HiSilicon Kirin 985. La batteria con carica rapida da 40W ha una potenza di 4.000 mAh. Infine, è disponibile con una memoria RAM di 6 o 8GB più 128 o 256GB di archiviazione.

L’Honor 30 sarà venduto in Cina dal 21 aprile a differenti fasce di prezzo: si parte da 390€ per una memoria di 6+128 GB; a 415€ per la soluzione 8+128 GB e a 455€ per il massimo della memoria possibile, ovvero 8+256 GB. I prezzi si riferiscono al cambio attuale tra euro e yuan.

Honor 30 Pro: caratteristiche e prezzo

Honor 30 Pro è un dispositivo di fascia più alta ha il display OLED da 6,57″ waterfall, che si estende fino ai lati, eliminando del tutto la cornice e creando una curva arrotondata sui bordi. Anche stavolta troviamo lo scanner di impronte digitali integrato. Ci sono due fotocamere anteriori: una da 32 MP e una grandangolare da 8 MP. Anche il comparto fotografico posteriore promette ottime performance: oltre al sensore principale RYYB Sony IMX600 da 40 MP, monta un obiettivo grandangolare da 16 MP e telezoom da 8 Mp.

Sotto lo schermo trova posto il chipset Kirin 990 5G che offre una connessione ancora più stabile e veloce. Batteria da 4.000 mAh con carica rapida da 40 W. Verrà lanciato insieme agli altri il 21 aprile ad un prezzo di 520 euro per 8 GB di RAM + 128 GB di archiviazione; in alternativa si può scegliere il dispositivo con 8 GB di RAM e 256 Gb di archiviazione a 570€. I prezzi si riferiscono al cambio attuale tra euro e yuan.

Honor 30 Pro +: caratteristiche e prezzo

L’Honor 30 Pro+ ha piccole differenze col modello precedente, che si concentrano soprattutto sul comparto fotografico. Grazie ad alcune specifiche, molti lo hanno paragonato al Huawei P40 Pro+.

Un’altra specifica che soddisferà i più esigenti è il display con refresh rate a 90 Hz. Rispetto al modello Pro ha il supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico ha poche differenze col modello precedente, infatti anche l’Honor 30 Pro+ ha due sensori frontali: uno da 32 MP e un grandangolo da 8 MP. Nel retro troviamo un sensore principale da 50 MP, un teleobiettiv 5x da 8 MP con stabilizzazione ottica e obiettivo periscopico e un sensore grandangolare da 16 Mp caratterizzato da un supporto per scatti Macro da 2.5 cm.

Il telefono è offerto con una memoria RAM di 8 o 12 GB a cui si aggiungono 256 GB di archiviazione. Verrà messo in vendita dal 21 aprile in Cina nei colori argento e viola. I prezzi saranno i seguenti: 8+256 GB ad un prezzo di 650€ circa oppure 12+256 GB ad un costo di 715€. I prezzi si riferiscono al cambio attuale tra euro e yuan.