Honor 50 è arrivato in Italia: quanto costa e dove comprarlo

Honor 50 è finalmente arrivato in Italia. Non ci ha messo pochissimo, ma a giudicare dal rapporto qualità prezzo ne è valsa la pena. Lo smartphone è stato ufficializzato in Cina lo scorso 17 giugno, e da allora in molti hanno atteso che venisse distribuito nel Vecchio Continente: quel momento è arrivato.

Anzitutto, importantissimo: Honor 50 possiede le app e i servizi di Google, dunque dimenticate i tempi in cui l’azienda, “figlia" di Huawei, doveva sottostare alle imposizioni degli USA che le avevano impedito di utilizzare app e servizi di Big G come aveva sempre fatto. Honor si è liberata dalle conseguenze del ban USA quando Huawei l’ha ceduta ad una cordata di imprenditori, così si è svincolata dalle “sanzioni" ed è tornata in grande stile sul mercato. Per cui se Honor 50 vi convince sia sul fronte estetico che su quello tecnico, acquistatelo liberamente: non ci saranno problemi o incompatibilità.

Honor 50, com’è fatto

La base tecnica scelta per Honor 50 è lo Snapdragon 778G di Qualcomm, chip octa core a 2,4 GHz realizzato con processo produttivo a 6 nanometri che si posiziona appena un gradino sotto il “re" della gamma Qualcomm, lo Snapdragon 888. Non lo si può definire insomma un chip di fascia media, piuttosto di fascia medio alta.

Al suo fianco 6 oppure 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Lo schermo consiste in un pannello OLED curvo Full HD+ da 6,57 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e 300 Hz di campionamento del touch.

Quattro le fotocamere al posteriore: principale da 100 megapixel f/1.9, ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.2 e infine le due fotocamere “di contorno" da 2 megapixel ciascuna, una per le macro, l’altra per la profondità di campo. All’anteriore c’è una fotocamera selfie da 32 megapixel.

Ben fornito su entrambi il comparto connettività, con 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 / 5.2, NFC, e quant’altro, mentre la batteria ha una capacità di 4.300 mAh e c’è una ricarica veloce SuperCharge da ben 66 watt che è capace di ricaricare Honor 50 dallo 0 a oltre il 70% in appena venti minuti.

Honor 50 misura 159,96 × 73,76 × 7,78 mm e pesa 175 grammi. È disponibile nelle colorazioni Emerald Green (solo 6+128 GB), Midnight Black e Frost Crystal (solo 8+256 GB). L’interfaccia utente è la Magic UI 4.2 basata su Android 11 con tutte le app e i servizi di Google.

Honor 50, quanto costa e dove comprarlo

Dopo aver letto la scheda tecnica di Honor 50 è abbastanza chiaro che non si tratta di uno smartphone che può essere definito di fascia media: il display OLED curvo ad alte prestazioni, la fotocamera da 100 megapixel, un reparto connettività a cui non manca nulla, sono tutti elementi che suggeriscono un posizionamento di Honor 50 sulla fascia alta del mercato.

Eppure il prezzo è da prodotto di fascia media. Honor 50 è arrivato su Amazon Italia, venduto e spedito da Amazon dove viene proposto a 529,90 euro per la configurazione 6+128 GB e a 599,90 euro per quella da 8+256 GB. Un prezzo basso in rapporto ai contenuti, che diventa ancor più allettante se si considera che lo smartphone è già disponibile all’acquisto, in un periodo difficilissimo per la tecnologia a causa della crisi dei chip.

Honor 50 – Display OLED curvo 6,57 pollici – Snapdragon 778G – Versione 6/128 GB