Honor 70 Lite arriva in Italia quanto costa

Honor 70 Lite è arrivato sul mercato italiano, dove è già acquistabile tramite il sito Web del produttore. Telefono di fascia medio-bassa, per chi non ha bisogno né di prestazioni elevate, né di molta memoria, né di buone fotocamere, né di uno schermo particolarmente evoluto, Honor 70 Lite ricalca in gran parte la scheda tecnica di un modello precedente della casa e, al momento, viene venduto in bundle con delle cuffiette wireless. Bundle che, visto il prezzo complessivo, rende il tutto discretamente conveniente.

Honor 70 Lite: caratteristiche tecniche

Honor 70 Lite assomiglia molto a Honor X8 5G, sia dal punto di vista estetico che per la scheda tecnica: di fatto Honor 70 Lite è solo leggermente superiore a X8 5G (e neanche sempre), con il quale condivide il processore Qualcomm Snapdragon 480+, affiancato in questo caso a un solo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, non espandibili. C’è la funzione Honor RAM Turbo, che consente di usare fino a 3 GB della memoria di archiviazione come RAM virtuale.

Lo schermo è un LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate fino a 90 Hz, certificato TÜV Rheinland sulla riduzione di luce blu che, come ben noto, a lungo andare risulta dannosa per la vista e per la qualità del sonno.

Honor 70 Lite ha un sensore principale da 50 MP, uno per le macro da 2 MP e uno per la profondità di campo sempre da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

La batteria di questo smartphone è da 5000 mAh, con ricarica cablata da 22,5 W, e a detta di Honor è sufficiente a tenere acceso il telefono fino a 19 ore in riproduzione video, 26 ore in riproduzione musicale, 14 ore di sessioni di gioco e ben 52 ore di chiamate.

Grazie al SoC Snapdragon 480+ Honor 70 Lite può collegarsi alla rete 5G, al WiFi 5, al Bluetooth 5.1 e ha anche il chip NFC per i pagamenti contactless al POS fisico e per leggere le card magnetiche, come la CIE italiana.

Infine il sistema operativo installato sul dispositivo è Android 12, personalizzato con Magic UI 6.1.

Honor 70 Lite: quanto costa

Honor 70 Lite è già acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda a 268,90 Euro nelle varianti di colore Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver.

Si tratta di un prezzo abbastanza alto per questa scheda tecnica, che posiziona il telefono praticamente fuori mercato vista la presenza di molti smartphone più economici, con caratteristiche simili o persino migliori. Honor lo sa benissimo e, infatti, ha creato una promo di lancio interessante.

Si tratta di un bundle che include anche gli auricolari wireless Honor Earbuds 2 Lite (disponibili sono nella versione bianca) a solo 1 Euro in più, con il prezzo complessivo che, quindi, sale a 269,90 a cui aggiungere anche la spedizione gratuita e, eventualmente, il pagamento in tre rate senza interessi.

Considerando che le cuffiette Honor, di listino, costano 69,90 euro è chiaro che il prezzo reale del telefono in questo modo diventa di 200 euro tondi. Cioè quanto vale veramente, con questa scheda tecnica.