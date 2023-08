Acquistare uno smartphone "lite", vuol dire essenzialmente optare per un dispositivo economico ma senza rinunciare a un comparto hardware moderno e che possa garantire buone prestazioni. Naturalmente bisognerà fare qualche rinuncia, scegliendo materiali meno pregiati, tagli di memoria meno generosi o fotocamere meno potenti, ma a una somma contenuta si può portare a casa un telefono di tutto rispetto, pronto a soddisfare anche i bisogni degli utenti più esigenti.

Tra i dispositivi più interessanti di questa categoria c’è sicuramente Honor 90 Lite, un dispositivo potente e versatile, ma economico. Con l’offerta Amazon il prezzo scende ulteriormente sotto i 250 euro e rende questo dispositivo un vero e proprio "best buy".

Honor 90 Lite – MediaTek Dimensity 6020 – Versione 8/256 GB

Honor 90 Lite ha uno schermo LCD LTPS da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.388 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a tre fotocamere, con un sensore principale da 100 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.5).

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica cablata a 35 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1.

Honor 90 Lite è uno smartphone di fascia intermedia economico ma dalle buone prestazioni per l’utilizzo giornaliero tra social, applicazioni per la messaggistica e navigazione sul web.

Una delle particolarità di questo smartphone è rappresentata sicuramente dal processore MediaTek che, pur non essendo particolarmente energivoro, promette comunque buone performance, con un utilizzo fluido e senza grossi problemi.

Interessante anche il comparto fotografico con sensore da 100 MP che, soprattutto in condizioni di illuminazione ottimale, realizza scatti decisamente buoni per un dispositivo di questa categoria.

Il prezzo di listino di Honor 90 Lite è di 299,90 euro, in linea con quello di altri device "lite" e corretto per un telefono con questa scheda tecnica. Grazie all’offerta Amazon, però, il prezzo scende fino a 249,80 euro (-17%, -50,1 euro) e con uno sconto così questo smartphone diventa uno dei migliori della sua categoria.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.