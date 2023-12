Fonte foto: Honor

Tra i brand più apprezzati dei consumatori troviamo certamente Honor, l’azienda cinese nata sotto l’ala di Huawei, che nel tempo ha saputo portare sul mercato dispositivi dalle grandi potenzialità a prezzi davvero molto competitivi.

E tra i prodotti più interessanti del colosso della tecnologia troviamo sicuramente Honor Magic5 Lite 5G, uno smartphone di fascia media con una scheda tecnica versatile, che per le prossime ore arriva in offerta su Amazon a un prezzo davvero mai visto, scendendo abbondantemente sotto i 300 euro.

E non si può proprio chiedere di meglio a un telefono di questa categoria che, con uno sconto del genere a ridosso delle feste di Natale, rappresenta un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Honor Magic5 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/256 GB

Honor Magic5 Lite 5G: scheda tecnica

Honor Magic5 Lite 5G ha uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.5).

Le connessioni disponibili sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Non manca l’NFC, che l’utente può utilizzare per i pagamenti contactless e la lettura delle schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica, ad esempio.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica via cavo da 40 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Magic UI 7.

Honor Magic5 Lite 5G: l’offerta su Amazon

Honor Magic5 Lite 5G è uno smartphone di fascia media, con una scheda tecnica molto interessante, completa e bilanciata che riesce a soddisfare tranquillamente i bisogni quotidiani dell’utente, come navigazione sul web, social network e applicazioni per la messaggistica.

Molto buona l’autonomia che, grazie all’ottima batteria e a un comparto hardware bilanciato, riesce a garantire almeno una giornata di utilizzo e, con le dovute accortezze, anche di più.

Da non trascurare nemmeno il comparto fotografico che, specie col sensore principale, offre all’utente la possibilità di realizzare foto decisamente buone, soprattutto in condizioni di illuminazione ottimale.

Il prezzo di listino di questo Honor Magic5 Lite 5G è di 389,90 euro ma grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile acquistare il device a 259,90 euro (-33%, -130 euro), uno sconto da non lasciarsi scappare, ottimo per portare a casa uno smartphone di buona fattura a un prezzo più che ragionevole.

