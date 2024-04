Honor Magic6 Lite 5G, con le offerte Amazon è al minimo storico

Fonte foto: Honor

Nel mercato degli smartphone, una delle fasce di prezzo più apprezzate dai consumatori è quella intermedia che può riservare grandi sorprese e permettere agli utenti di portare a casa device performanti a prezzi competitivi.

Tra le alternative più interessanti c’è l’Honor Magic6 Lite 5G, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo e con un comparto hardware bilanciato e in grado di soddisfare pienamente le esigenze del pubblico.

Per le prossime ore su Amazon può essere acquistato a un prezzo da non trascurare, che fa arrivare questo smartphone al minimo storico.

Honor Magic6 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Honor Magic6 Lite 5G: scheda tecnica

Honor Magic6 Lite 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione 1.200×2.652 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Presente anche Honor Ultra-Bounce un sistema di protezione (sviluppato da Honor) a garanzia di una maggiore robustezza del display. Ottima anche la Certificazione SGS che attesta la resistenza di questo smartphone alle sollecitazioni esterne e alle cadute da un’altezza di 1,5 metri.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Non manca la Virtual RAM che consente di aggiungere fino a un massimo di 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 108 MP con autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.300 mAh con ricarica cablata da 35 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente MagicOS 7.2.

Honor Magic6 Lite 5G: l’offerta su Amazon

Hono Magic6 Lite 5G è un ottimo smartphone di fascia intermedia che offre all’utente un comparto tecnico molto versatile, perfetto per accompagnarlo nell’utilizzo quotidiano, tra navigazione sul web, app di messaggistica e social, e non solo.

Molto interessante il display AMOLED che in un prodotto di questa categoria non è per nulla scontato. Buono anche il processore Qualcomm potente e con consumi bilanciati e, naturalmente, il comparto fotografico che può regalare più di qualche soddisfazione. Infine più che ottima l’autonomia, con Honor che garantisce oltre due giorni di utilizzo, a patto di non esagerare con le applicazioni.

Il prezzo di listino è di 399,90 euro, tuttavia grazie alle offerte Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 349,90 euro (-13%, -50 euro) a cui bisogna aggiungere un coupon con altri 50 euro di sconto che portano il prezzo finale a 299,90 euro, un’offerta decisamente allettante da non farsi sfuggire assolutamente.

