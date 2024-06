Honor 90 Lite, prezzo in picchiata: costa pochissimo

Fonte foto: Honor

Questo ultimo weekend di giugno comincia nel migliore dei modi grazie all’offerta eccezionale disponibile da oggi su Amazon per l’Honor 90 Lite, smartphone lowcost che oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 46% che ti fa risparmiare più di 130 euro e lo paghi praticamente la metà. Uno sconto elevato per uno smartphone che ha fatto il suo debutto sul mercato da poco tempo e che oggi diventa uno dei migliori affari che puoi fare.

Se il prezzo dell’Honor 90 Lite è quello tipico di uno smartphone entry-level, la scheda tecnica è di un livello più alto. Per capirlo basta poco: schermo di grandi dimensioni, processore prestazionale e soprattutto una fotocamera da 100 megapixel che solitamente trovi solo su dispositivi di fascia superiore. E per concludere una batteria a lunga durata che si ricarica anche in poco tempo. Se siete alla ricerca di uno smartphone che costa poco, questa è l’offerta che fa per voi.

Honor 90 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione veramente speciale da non farsi scappare. Da oggi trovi l’Honor 90 Lite con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo a soli 163 euro e risparmi più di 130 euro sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce e anche uno dei migliori di tutto il web, con in aggiunta i servizi riservati da Amazon come la consegna rapida in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Honor 90 Lite: la scheda tecnica

L’Honor 90 Lite è tutt’altro che uno smartphone entry level. Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma le prestazioni assicurate da questo dispositivo sono di livello assoluto. Analizzando la scheda tecnica lo si intuisce subito. Partiamo dal display FullHD da 6,7 pollici che assicura un’ottima qualità dei contenuti e ha una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la potenza grazie al processore MediaTek Dimensity 6020 con modem 5G integrato, supportato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. E nel momento del bisogno puoi anche utilizzare la memoria virtuale per una maggiore potenza.

Non manca un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera con sensore principale da ben 100 megapixel con a supporto una fotocamera grandangolare da 5 megapixel e un sensore da 2 megapixel. Nella parte frontale, invece, trovi un sensore da 16 megapixel che assicura ottimi selfie. Nell’app fotocamera, invece, ci sono tante funzioni utili per modificare, ritagliare e migliorare le foto.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla ricarica da 35 W hai il 100% di autonomia in meno di un’ora.

