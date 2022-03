Honor Magic 4 Pro+ in arrivo con una fotocamera ancora migliore

Per gli appassionati del marchio cinese Honor, domani (giovedì 17 marzo) si prospetta essere una giornata particolarmente interessante. L’ex sub-brand di Huawei, infatti, presenterà in Cina il terzo dispositivo (probabilmente anche il più potente) della sua ultima gamma di flagship: l’Honor Magic 4 Pro+.

Il telefono andrà a completare la serie, che comprende il Magic 4 e Magic 4 Pro (in foto), presentati al Mobile World Congress di Barcellona tenutosi a fine febbraio. Sebbene sul sito cinese Weibo l’azienda non abbia indicato il nome del terminale in arrivo (lo ha definito solo come “il nuovo prodotto di punta della serie Honor Magic 4“), in molti ritengono che sarà denominato Honor Magic 4 Pro+. Tuttavia, il device potrebbe anche arrivare con un diverso appellativo, emerso da un report del TENAA (ente di certificazione cinese), vale a dire Magic 4 Ultimate Edition. In ogni caso, siamo certi che il top di gamma vanterà un comparto fotografico superiore ai suoi fratelli “minori“.

Honor Magic 4 Pro+: come sarà

Il dispositivo targato Honor dovrebbe contare, infatti, su un obiettivo principale posteriore dalle potenzialità alquanto elevate e firmato da Sony. Tuttavia, dato che non sono emersi particolari dettagli, ricordiamo che il modello “Pro" della gamma presenta sul retro una grande isola circolare con un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo a periscopio da 64 MP con zoom ottico 3,5x.

Certamente, il Magic 4 Pro+ sarà corredato da una configurazione fotografica con qualche chicca in più, così da allettare gli utenti più esigenti, e tra queste potrebbe esserci proprio il nuovo sensore di Sony, più grande e più adatto a catturare la luce anche in condizioni sfavorevoli..

Honor Magic 4 e Magic 4 Pro: come sono

Nell’attesa della presentazione ufficiale di domani 17 marzo, ricordiamo che sul mercato europeo sono in arrivo gli altri due modelli della serie, vale a dire il Magic 4 e il Magic Pro.

Entrambi i telefoni presentano sotto il cofano il processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 (accompagnato ad un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione), un pannello AMOLED LTPO da 6,81 pollici e un refresh rate elevato, ma variabile.

L’approdo sul mercato di questi due dispositivi già ufficializzati si attende nel giro di poche settimane. Per quanto riguarda il prezzo, l’Honor Magic 4 dovrebbe partire presumibilmente da 899 euro, mentre l’Honor Magic 4 Pro da 1.099 euro. Ovviamente, l’Honor Magic 4 Pro+, di cui attendiamo l’annuncio tra poche ore, avrà un prezzo superiore rispetto al modello “Pro".