Honor Magic 5 Lite 5G crolla di prezzo e diventa un affare

Honor Magic 5 Lite 5G è uno smartphone robusto, pensato per chi ha bisogno di un telefono per tutti i giorni e non vuole spendere troppo: adesso è in offerta

Un buon telefono Android con connessione 5G costa, nel 2023, non meno di 300 euro. Molto spesso anche di più, specialmente se è di un buon brand e costruito con buoni materiali. Purtroppo il mercato oggi è questo e l’inflazione ha colpito duro sul settore dell’elettronica, costringendo moltissimi utenti a scendere di livello.

L’alternativa è farsi furbi e aspettare l’offerta Amazon giusta, grazie alla quale è spesso possibile fare un buon affare. Ad esempio l’offerta di oggi su Honor Magic 5 Lite 5G, un telefono di fascia medio-bassa che si distingue per un elegantissimo schermo curvo e una grande batteria, con ricarica veloce. Grazie all’offerta questo smartphone scende di parecchio sotto i 300 euro, diventando uno dei candidati ideali all’acquisto da parte di chi cerca un buon telefono 5G per tutti i giorni, ma non vuole spendere un patrimonio.

Honor Magic 5 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 6/128 GB

Honor Magic 5 Lite 5G: scheda tecnica

Honor Magic 5 Lite 5G ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Il processore scelto da Honor per questo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, uno ultra-grandangolare da 5MP e uno per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP. Una soluzione più che discreta e in grado di produrre scatti di buona qualità, soprattutto in condizioni di luce ottimali.

Su Honor Magic 5 Lite 5G, come dice il nome stesso, non manca la compatibilità con le reti 5G. Co sono anche le connessioni WiFi 5, Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione satellitare (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC). Presente anche il chip per l’NFC, utile per i pagamenti contactless e per la lettura della CIE (che in futuro, probabilmente, sostituirà lo SPID).

La batteria dell’Honor Magic 5 Lite 5G è da 5.100 mAh con ricarica cablata a 40W di potenza. Il sistema operativo, in fine, è Android 12 con interfaccia proprietaria Magic UI 6.1.

Honor Magic 5 Lite 5G: l’offerta Amazon

Honor Magic 5 Lite 5G è un dispositivo economico, destinato ad un utente che non ha particolari bisogni, ma è alla ricerca di uno smartphone robusto e che non costi una fortuna. Perfetto, quindi, per l’utilizzo quotidiano tra fotografie, social e messaggistica. Il prezzo di mercato è di 329 euro, non proprio basso per uno smartphone di questa categoria, ma comunque in linea con quelli della concorrenza, con tutte le aziende che hanno dovuto aggiustare il tiro per far fronte ai rincari che hanno colpito il settore nel 2023.

Grazie all’offerta Amazon, però, è possibile mettere le mani su questo smartphone al prezzo di 259,90 euro (-21%, -69,10 euro), uno sconto interessante che potrebbe spingere chi è alla ricerca di un nuovo telefono a optare per questo entry level targato Honor.

