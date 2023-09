Fonte foto: Honor

Che smartphone comprare sotto i 300 euro? La scelta non è facile, perché con questa cifra non si riesce più a comprare un modello di fascia medio-alta, come in passato: con la crescita dei prezzi dei dispositivi elettronici, infatti, con 300 euro oggi ci portiamo a casa un dispositivo di fascia medio-bassa.

A meno che non troviamo qualche offerta molto vantaggiosa, come quella in corso su Amazon su Honor Magic5 Lite, nell’ottima versione con 8/256 GB di memoria. Stiamo parlando di un dispositivo che si distingue dalla massa, con un bellissimo schermo curvo, una buona fotocamera e una ottima batteria. Ad un prezzo, oggi, eccellente.

Honor Magic5 Lite 5G: scheda tecnica

Honor Magic5 Lite è uno smartphone con display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Uno schermo decisamente buono, per la fascia media, dotato tra l’alto di bordi curvi.

Il chip è un Qualcomm Snapdragon 695 5G, potente a sufficienza per tutti i compiti quotidiani anche grazie alla generosa dotazione di memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori: il sensore principale è da 64 MP (f/1.8), poi c’è l’ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un sensore macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, per i selfie, è da 16 MP (f/2.5).

Grazie al chip di Qualcomm, Honor Magic5 Lite è uno smartphone con connessione 5G, ma c’è anche il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, il GPS e tutti gli altri sistemi di geolocalizzazione satellitare. C’è anche il chip per l’NFC, per i pagamenti contactless al POS e per la lettura delle schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica italiana (CIE).

La batteria è ottima: da 5.100 mAh e con ricarica cablata da 40W, quindi abbastanza veloce.

Honor Magic5 Lite 5G: l’offerta su Amazon

Honor Magic5 Lite è uno smartphone di fascia media, ma di quelli che guardano verso l’alto e non verso il basso. Lo confermano il 5G, l’ottimo schermo e la batteria di elevata capienza. In più, nella versione in offerta su Amazon, c’è anche tanta memoria.

Il prezzo di listino di Honor Magic5 Lite 5G in versione 8/256 GB è di 389,90 euro, ma grazie all’ottima offerta su Amazon scende a 299,90 euro (-90 euro, -23%). A questo prezzo è un vero affare, che non deluderà l’acquirente.

