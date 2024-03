Honor Magic6 Lite al minimo storico: lo sconto è da urlo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una delle novità più interessanti lanciate in questo 2024. Basta questa frase a sintetizzare l’ottima scheda tecnica dell’Honor Magic6 Lite, smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato tra i medio di gamma e i top di gamma sempre più presidiata dai vari produttori. Honor è oramai tornata prepotentemente sul mercato da un paio di anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: dispositivi super performanti a un prezzo alla portata di tutti. E questo Honor Magic6 Lite non delude le aspettative. Dotato di un’ottima scheda tecnica, è tra i migliori battery phone sul mercato ed è anche super resistente. Insomma, tutto quello che si chiede a un dispositivo di questo genere.

Da questa settimana, però, c’è anche un’altra notizia molto interessante: l’offerta a cui lo troviamo su Amazon. L’Honor Magic6 Lite è protagonista di una promo da non lasciarsi scappare: grazie al coupon sconto di 100 euro lo paghi il minimo storico e risparmi il 25%. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Approfittane subito: i coupon sono limitati e la promo potrebbe terminare prima del previsto.

N.B. Per vedere il prezzo scontato devi cliccare sul banner qui in basso e applicare il coupon presente nella pagina prodotto.

Honor Magic6 Lite

Honor Magic6 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ecco l’occasione che stavi aspettando per acquistare uno smartphone top uscito da poco sul mercato al minimo storico. Oggi trovi l’Honor Magic6 Lite con un coupon sconto da applicare nella pagina prodotto su Amazon del valore di ben 100 euro. In questo modo il prezzo scende a 299,90 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo (lo sconto totale è del 25%). Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Come tutte le offerte con coupon, bisogna approfittarne il prima possibile: le scorte potrebbero terminare molto presto. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidi, anche meno di ventiquattro ore.

Honor Magic6 Lite: la scheda tecnica

Uno smartphone che ti sorprende e non solo per l’offerta che trovi oggi su Amazon. Honor ha dotato questo suo nuovo smartphone con componenti interessanti e di nuova generazione. Partiamo dallo schermo. Il display è uno dei pochi sul mercato ad aver ricevuto la certificazione a 5 stelle per la resistenza alle cadute. Oltre a questo particolare aspetto, il display ha una diagonale da 6,78" con risoluzione 1,5k (superiore al FHD) con oltre un miliardo di colori e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Quindi è super fluido nell’utilizzo quotidiano e le immagini sono super realistiche. Il pannello ti protegge anche dalla fastidiosa luce blu, preservando la salute dei tuoi occhi. A gestire le prestazioni c’è la garanzia del processore Snapdragon 6 Gen 1 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

L’Honor Magic6 Lite ha anche un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 108 megapixel, sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Il telefono è dotato anche di uno zoom lossless (senza perdita di qualità) fino a 3x. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche tanti filtri che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un’altra caratteristica veramente speciale: la batteria. Sotto la scocca è presente una batteria da 5300mAh con garanzia anti-invecchiamento fino a 3 anni. Con un utilizzo normale copri fino a due giorni senza troppi problemi.

