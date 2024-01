Come sono i nuovi Honor Magic 6, 6 Pro e Magic V2 RSR Porsche Design

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Honor

Honor ha presentato ufficialmente tre innovativi top di gamma: Honor Magic6 (in foto) e Honor Magic6 Pro e una versione rinnovata dello smartphone pieghevole Honor Magic V2 chiamata RSR Porsche Design e realizzata, come è facile intuire, in collaborazione con la nota casa automobilistica tedesca.

Potenza, tecnologia e design sono i tre punti cardinali dei nuovi smartphone che, per il momento, resteranno un’esclusiva del mercato cinese, anche se non si esclude che almeno i device della serie Magic6 possano arrivare anche nel resto del mondo.

Honor Magic6: scheda tecnica e prezzo

Honor Magic6 ha un display OLED LTPO da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (1.264×2.800 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano diversi tagli di memoria 12/256 GB, 16/256 GB e 16/512 GB.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 32 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Tra le connessioni ci sono: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C, il sensore a infrarossi e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.450 mAh con ricarica rapida Honor SuperCharge a 66 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente MagicOS 8.0.

Honor Magic6 sarà disponibile in esclusiva per il mercato cinese a partire dal 18 gennaio al prezzo consigliato di:

Honor Magic6 – 12/256 GB: 4399 yuan (563,17 euro)

Honor Magic6 – 16/256 GB: 4699 yuan (601,58 euro)

Honor Magic6 – 16/512 GB: 4999 yuan (639,99 euro)

Honor Magic6 Pro: scheda tecnica e prezzo

Honor Magic6 Pro ha lo stesso display del precedente modello, un OLED LTPO da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz.

Il processore è di nuovo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ma stavolta cambiano i tagli di memoria con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Cambia in parte anche il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da ben 180 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Speculari all’altro modello le connessioni con: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, sensore a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente.

Cresce la batteria e arriva a 5.600 mAh con ricarica Honor SuperCharge a 80 W e ricarica wireless a 66 W. Il sistema operativo è ancora Android 14 con interfaccia utente MagicOS 8.0.

Anche Honor Magic6 Pro sarà disponibile in esclusiva per la Cina dal 18 gennaio al prezzo consigliato di:

Honor Magic6 Pro – 12/256 GB: 5699 yuan (729,60 euro)

Honor Magic6 Pro – 16/512 GB: 6199 yuan (793,62 euro)

Honor Magic6 Pro – 16 GB/1 TB: 6699 yuan (857,63 euro).

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: scheda tecnica e prezzi

Honor Magic V2 RSR Porsche Design ha un display esterno OLED LTPO da 6,43 pollici, con risoluzione 2.376×1.060 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display interno, invece, è sempre un OLED da 7,92 pollici, con risoluzione 2.344×2.156 pixel e di nuovo refresh rate a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con un solo taglio di memoria con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP e un teleobiettivo da 20 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono: 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 66 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente MagicOS 8.0.

Anche Honor Magic V2 RSR Porsche Design sarà disponibile in esclusiva per la Cina prezzo consigliato di 15999 yuan (2.048,24 euro) per l’unica versione disponibile con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria.