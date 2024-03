Honor Magic V2 RSR disponibile in Italia: prezzo shock

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo Honor Magic V2 RSR Porsche Design è arrivato ufficialmente in Italia, la collaborazione tra Honor e Porsche, ha portato a un device unico nel suo genere

Honor Magic V2 RSR Porsche Design è finalmente disponibile anche in Italia. Dopo l’arrivo del modello “base” solo poche settimane fa, il colosso cinese della tecnologia ha pensato bene di portare anche sul mercato nostrano questa particolarissima versione del foldable, realizzata in collaborazione con Porsche.

Oltre a questo design premium, però, lo smartphone è uguale in tutto e per tutto alla versione classica dell’Honor Magic V2, ad eccezione del prezzo decisamente importante e di un nuovo taglio di memoria con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: l’estetica

Per quanto riguarda questa particolare versione, a fare la differenza è sicuramente il design, elegante e ispirato alle auto sportive a marchio Porsche specialmente alla mitica Porsche 911. Parliamo dunque dell’incontro tra un’estetica premium e materiali leggerissimi, ma comunque robusti come testimoniato dalla robusta scocca antigraffio NanoCrystal Shield.

Oltre a questo, come già visto sul precedente Honor Magic V2, si parla di un foldable dalle dimensioni ridotte 156,7x74x9,9 millimetri da chiuso, che una volta aperto si allarga fino a 156,7×145,4 millimetri con lo spessore che addirittura si riduce 4,7 millimetri. Stesso discorso per il peso di appena 231 grammi in linea con quello di un classico smartphone premium che, però, ha un solo display.

Insomma, con questo dispositivo Honor ha compiuto davvero un piccolo miracolo, sfatando il mito dei foldable ingombranti e troppo spessi e, per certi versi, facendo scuola in questo settore.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: scheda tecnica

Come detto in apertura la scheda dell’Honor Magic V2 RSR Porsche Design è identica a quella del modello classico, perciò troviamo un display interno di tipo OLED LTPO, che misura 7,92 pollici, con risoluzione 2.344×2.156 pixel e refresh rate variabile fino 120 Hz. Il display esterno, invece, è sempre un OLED LTPO da 6,43 pollici, con risoluzione 2.376×1.060 pixel e refresh rate fino 120 Hz.

Il processore è di nuovo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ma con un solo taglio di memoria con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, non espandibile.

Speculare all’altro modello anche il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 2,5x da 20 MP e OIS. La selfiecamera è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il sensore per gli infrarossi, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due speaker certificati HiRes Audio, compatibili con DTS: X Ultra.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperCharge da 66 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.2.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: prezzo e disponibilità

Honor Magic V2 RSR Porsche Design può essere già acquistato sul sito ufficiale dell’azienda cinese e presso i maggiori rivenditori su tutto il territorio italiano. Il prezzo consigliato per il pubblico è di 2.699 euro, superando di quasi 1.200 euro l’Honor Magic V2 che costa 1.499,90 euro per il modello con 16/512 GB .