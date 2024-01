Fonte foto: Honor

Arriva in Italia Honor Magic V2. La nuova generazione dello smartphone pieghevole di Honor, dopo il debutto in Cina avvenuto la scorsa estate, è ora pronta a conquistare anche il mercato italiano. Si tratta di un pieghevole con design “a libro” che va a sfidare il Samsung Galaxy Z Fold5 e altri modelli con un formato simile, come il recente OnePlus Open.

Honor Magic V2: caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor Magic V2 è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il chip utilizzato dalla maggior parte dei top di gamma Android dello scorso anno, che viene affiancato, nella versione disponibile in Italia, da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di ricarica rapida da 66 W.

L’elemento principale della scheda tecnica dello smartphone è, naturalmente, il display OLED LTPO pieghevole. Si tratta di un pannello da 7,92 pollici di diagonale con risoluzione di 2.344×2.156 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Il display è quasi quadrato, con un rapporto tra le dimensioni di 9,78:9.

La scocca esterna, invece, integra un display OLED LTPO da 6,43 pollici. Il pannello ha risoluzione di 2.376×1.060 pixel, refresh rate massimo di 120 Hz e un rapporto tra le dimensioni di 20:9. Come accade per gli smartphone pieghevoli, il sensore di impronte è posizionato lateralmente e non sotto al display.

Honor Magic V2 è dotato di una tripla fotocamera sulla scocca esterna, con un sensore principale da 50 Megapixel (apertura f/1.9 e OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 20 Megapixel con OIS e zoom ottico 2,5x. La fotocamera interna è da 16 Megapixel.

Lo smartphone pieghevole di Honor non ha il jack audio da 3,5 mm, ha il chip NFC oltre alla connettività Dual SIM (con due slot per Nano-SIM). Il sistema operativo è Android 13 con MagicOS 7.2 con aggiornamento in arrivo ad Android 14 nel corso delle prossime settimane

Honor Magic V2 ha uno spessore ridotto, per gli standard dei pieghevoli a libro. Da chiuso, infatti, si arriva a 9,9 mm mentre da aperto a 4,7 mm (la versione con back cover in vetro è più spessa di 0,2 mm). Il peso è di 231 grammi (237 grammi per la versione in vetro).

Honor Magic V2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Magic V2 arriva sul mercato in due varianti, una con colorazione Purple, con back cover in vetro, e una con colorazione Black, con back cover in eco-pelle. Per entrambe le versioni ci sono 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Il prezzo di lancio è di 1.999,90 euro. Lo smartphone è già acquistabile in Italia. Al momento, l’acquisto può essere effettuato solo tramite il sito ufficiale di Honor ed è incluso Honor Watch 4.

Il prezzo in Italia del nuovo pieghevole è sensibilmente più alto rispetto al prezzo cinese (in Cina, lo smartphone è arrivato sul mercato con un prezzo di 9.999 yuan, pari a circa 1.300 euro al cambio attuale) ma in linea con il prezzo di listino dei diretti concorrenti come il Samsung Galaxy Z Fold5 che parte da 1.999 euro (ma è acquistabile intorno ai 1.500 euro attualmente).