Honor Magic6 Lite disponibile in Italia: prezzo e caratteristiche

Honor Magic6 Lite è ufficialmente disponibile anche Italia. Il nuovo smartphone di fascia intermedia dell’azienda cinese, erede diretto del precedente Honor Magic5 Lite, arriva sul mercato nostrano con un bel po’ di novità rispetto al passato: da un design più curato fino ad arrivare a una scheda tecnica che promette prestazioni più elevate, con l’azienda produttrice ha cercato di fare un “salto di qualità” pur mantenendo comunque un prezzo accessibile.

Honor Magic6 Lite: scheda tecnica

Honor Magic6 Lite ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1.200×2.652 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit. Interessante sottolineare la presenza di Honor Ultra-Bounce, un sistema di protezione che promette una migliore resistenza del display a urti e cadute, e la Certificazione SGS che attesta la resistenza dell’intero device a urti e cadute accidentali fino a 1,5 metri di altezza.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. C’è anche la funzione Virtual RAM che permette all’utente di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione interna (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP (f/1.75) con autofocus veloce PDAF, uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e uno per le foto macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.45).

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.300 mAh con ricarica via cavo da 35 W e ricarica inversa, con due giorni di autonomia dichiarata a patto di non esagerare con le applicazioni. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.2.

Honor Magic6 Lite: prezzo e disponibilità

Honor Magic6 Lite è già disponibile sul sito ufficiale del produttore e presso i principali negozi di elettronica dove può essere acquistato in tre colorazioni differenti: Emerald Green, Sunrise Orange (con la parte posteriore realizzata in pelle vegana) e Midnight Black. Come accaduto per il precedente Honor Magic5 Lite, anche questo nuovo smartphone dovrebbe arrivare in vendita prossimamente anche su Amazon.

Il prezzo per il pubblico per l’unica versione disponibile con 8/256 GB è di 399,90 euro, tuttavia in occasione dell’arrivo sul mercato dello smartphone, acquistando sul sito ufficiale, Honor offre uno sconto di 50 euro, portando quindi il prezzo finale a 349,90 euro con in omaggio una cover protettiva per il dispositivo.