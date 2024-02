Honor Magic6 Lite, sconto incredibile per la promo lancio: prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Trovare uno smartphone uscito sul mercato da poche settimane in offerta con una promo lancio che lo fa diventare subito un best buy non è una cosa da tutti i giorni. Per questo motivo l’offerta disponibile oggi su Amazon per l’Honor Magic6 Lite è da cogliere al volo. Inoltre, si tratta di un’offerta con coupon e la durata è limitata (potrebbe scadere nel giro di poche ore o di pochi giorni). Nella pagina prodotto su Amazon è presente un coupon che fa scendere il prezzo di ben 70 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web.

L’Honor Magic6 Lite si posiziona in una fascia molto competitiva e molto ambita dai vari produttori. E questo telefono non sfigura nemmeno davanti a telefoni di produttori molto più conosciuti. È dotato di una scheda tecnica interessante e con diverse componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni top in ogni momento. Il vero punto forte, oltre alla fotocamera da 108 megapixel, è la batteria che ti permette di coprire fino a due giorni senza troppi problemi ed è garantita per almeno due anni. Insomma, approfitta subito di questa promo prima che termini.

Honor Magic6 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Promo lancio unica per l’Honor Magic6 Lite. Lo smartphone top del produttore cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 329,90 euro, con uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino. Lo sconto è più o meno del 20%. Può sembrare uno sconto esiguo, ma stiamo parlando di uno smartphone uscito sul mercato da poche settimane e protagonista di un’offerta lancio che può scadere da un momento all’altro. Lo sconto, infatti, è sotto forma di coupon e bisogna applicarlo nella pagina prodotto per poterlo ottenere. La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa in meno di 24 ore. Per fare il reso, invece, hai come sempre 30 giorni di tempo.

Honor Magic6 Lite: la scheda tecnica

Da quando Honor è tornata nel mercato della telefonia, lo ha fatto lanciando ottimi dispositivi e con ottimi risultati. Con poco tempo si è riconquistata una buona fetta di mercato e il merito è anche di dispositivi come questo Honor Magic6 Lite. Smartphone che si posiziona nella fascia dei medio/top di gamma e che è dotato di un’ottima scheda tecnica. Vediamola nel dettaglio.

Uno dei punti forti è lo schermo. Il telefono è dotato di un display da 6,78 pollici con risoluzione 1,5k (leggermente più elevata rispetto al FullHD) e con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. A fare la differenza, però, sono alcune delle caratteristiche del pannello scelto da Honor. Infatti, grazie a una protezione speciale, il display è molto più resistente rispetto a quelli che trovi in altri smartphone e lo protegge dalle cadute. Inoltre, protegge gli occhi degli utenti dalle fastidiose luci blu, diminuendo l’affaticamento della vista, anche se lo utilizzi al buio. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Non manca un comparto fotografico all’altezza della situazione. La fotocamera principale è da ben 108 megapixel e assicura scatti e video di livello professionale. A supporto un sensore grandangolare da 5 MP e un obiettivo macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. Nell’app della fotocamera non mancano tanti filtri utili che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un altro elemento che rende l’Honor Magic6 Lite uno smartphone diverso dagli altri. La batteria è da ben 5300mAh e ti accompagna per 48 ore senza nessun tipo di problema. E Honor assicura che la puoi per tre anni senza troppi problemi: dopo 1000 cicli di ricarica la salute della batteria supera l’80%.

