Honor MagicWatch 2: il prezzo crolla su Amazon

Acquistare uno smartwatch adatto sia per la vita di tutti i giorni che per il fitness non è una cosa semplicissima, perché al fianco dei top di gamma da centinaia di euro, trovano posto tutta una serie di dispositivi economici che potrebbero deludere le aspettative e finire immancabilmente abbandonati in un cassetto a prendere polvere.

Per fortuna che sul mercato sono presenti device come Honor MagicWatch 2, uno smartwatch potente e molto intuitivo che racchiude al suo interno tutto il necessario per assolvere ai bisogni degli utenti. Se poi con l’offerta Amazon il prezzo arriva a poco sopra i 100 euro, non lasciarsi tentare è davvero impossibile.

Honor MagicWatch 2– Display OLED 1,39 pollici – Sistema operativo LiteOS

Honor MagicWatch 2: scheda tecnica

Honor MagicWatch 2 ha la cassa da 46 mm realizzata in acciaio aerospaziale inossidabile e cinturino in silicone, una scelta interessante che permette di indossare questo smartwatch in qualsiasi contesto, dalla vita di tutti i giorni fino alle grandi occasioni.

Il display è un OLED da 1,39 pollici e con risoluzione 454×454 pixel e funzione Always-On che consente all’utente di visualizzare alcune informazioni base anche quando non si interagisce con il dispositivo. Il processore scelto da Honor è un Huawei Kirin A1 con 32 MB di RAM e 4 GB di spazio per l’archiviazione, mentre il sistema operativo è LiteOS.

Molti i sensori all’interno di Honor MagicWatch 2 tra cui: quello per monitorare il battito cardiaco e quello per rilevare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Disponibile anche un’utilissima modalità per il monitoraggio della qualità sonno.

Non mancano le funzionalità dedicate agli sportivi, con la possibilità di monitorare 15 diverse attività diverse tra cui anche il nuoto, grazie alla resistenza alle immersioni fino a 5 ATM di questo smartwatch. Interessante anche un’altra caratteristica dedicata al fitness con un assistente virtuale che analizza le performance registrate e fornisce utilissimi consigli per allenamenti personalizzati.

Alla fine, il tutto può essere facilmente sincronizzato sull’applicazione Huawei Health che consente di registrare le statistiche degli allenamenti e consultarle ogni volta che serve. Sempre tramite l’app ufficiale è anche possibile regolare le varie impostazioni dello smartwatch.

Tra le connessioni troviamo il Bluetooth 5.0 da utilizzare per collegare lo smartwatch al telefono e il GPS. Presenti anche microfono e altoparlante che consentono di rispondere e chiamare direttamente dall’orologio. La batteria è da 455 mAh e, secondo Honor, garantisce circa 10/14 giorni di autonomia. Chiaramente utilizzando il GPS l’autonomia scende molto, a circa 30 ore.

Honor MagicWatch 2: l’offerta su Amazon

Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch interessante che, grazie a una buona scheda tecnica, è capace di soddisfare anche l’utente più esigente, pur essendo un dispositivo molto intuitivo e davvero alla portata di tutti.

Il prezzo di listino è di 179 euro ma, grazie a Amazon è possibile portarselo a casa a 109 euro (-39%, –70 euro) con la possibilità di ottenere un altro piccolo sconto di 6 euro grazie al coupon offerto dall’e-commerce, arrivando dunque a 103 euro. Un’ottima offerta che non bisogna proprio lasciarsi scappare.

