Honor Watch GS 4 e Band 9 ufficiali in Cina: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Honor

Dopo le molte indiscrezioni delle settimane passate Honor ha finalmente presentato ufficialmente per il mercato cinese Honor Watch GS 4 (in foto) e Honor Band 9, due nuovi wearable che vanno a posizionarsi in due fasce di mercato agli antipodi: lo smartwatch è destinato agli utenti più esigenti, attenti alle funzionalità e al design, mentre la smartband punta tutto sui consumatori in cerca di un prodotto più semplice, dal look sportivo e con un prezzo più accessibile.

Da quello che sappiamo Honor Band 9 dovrebbe arrivare anche in versione global, anche se non sono ancora disponibili informazioni più precise. Discorso simile per Honor Watch GS 4, almeno in teoria visto che il precedente modello GS 3 è disponibile in Italia.

Honor Watch GS 4: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Honor Watch GS 4 ha un display AMOLED circolare da 1,43 pollici e con risoluzione 466×466 pixel. La cassa è in acciaio inossidabile 316L (con il modello Jasper Astrolabe placcato in oro) mentre il cinturino può essere scelto nella versione in gomma viton e in quella di pelle.

Molto interessanti le skin dello smartwatch: quelle di default che richiamano lo spazio e l’esplorazione spaziale, ma c’è la possibilità di personalizzare il display come si preferisce.

Tra le funzionalità di questo smartwatch ci sono quelle per monitorare i parametri vitali, come la frequenza cardiaca, la pressione e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e i livelli di stress dell’utente.

Non mancano nemmeno le funzioni dedicate alla salute della donna, come il controllo del ciclo mestruale tramite l’inserimento dei dati dell’ultima mestruazione, con lo smartwatch che mostra all’utente i periodi di fertilità, l’arrivo del ciclo ed eventuali informazioni sulla gravidanza.

Per quanto riguarda l’attività sportiva, Honor Watch GS 4 permette di controllare i progressi in oltre 100 discipline diverse, incluse quelle acquatiche vista l’impermeabilità del device fino a 5 ATM; inoltre grazie al GPS integrato è possibile tracciare i progressi nella corsa outdoor anche senza avere a portata di mano il proprio smartphone.

Chiaramente ci sono anche le funzioni più classiche per uno smartwatch come la lettura delle notifiche dello smartphone, gestione dei contenuti in riproduzione e la possibilità di rispondere alle chiamate grazie a speaker e microfono integrati.

Tutte le impostazioni di cui sopra possono essere gestite dall’app Honor Sports and Health (disponibile per Android e iOS) che organizza tutti i dati rilevati e consente una visualizzazione facile e immediata.

Tra le connessioni disponibili ci sono il Bluetooth 5.0, il chip per l’NFC utile per utilizzare questo smartwatch per i pagamenti contactless e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente.

Infine sul fronte dell’autonomia, Honor ha dichiarato circa 14 giorni di utilizzo medio, con la durata della batteria destinata, ovviamente, a scendere se si utilizza il GPS.

Al momento Honor Watch GS 4 è disponibile al momento solo in Cina, dove può essere acquistato in tre colorazioni (Verde, Nero e Argento), a questi prezzi:

Honor Watch GS 4 Starry Sky Exploration (cinturino in silicone) – 999 yuan (128,01 euro)

Honor Watch GS 4 Galaxy Shuttle (cinturino in pelle) – 1.149 yuan (147,21 euro)

Honor Watch GS 4 Jasper Astrolabe (cassa placcata in oro e cinturino in pelle) – 1.149 yuan (147,21 euro)

Honor Band 9: scheda tecnica e prezzo

Honor Band 9, invece, ha un display AMOLED che misura 1,57 pollici e ha una risoluzione di 256×402 pollici. La cassa è realizzata in fibra polimerica rinforzata, mentre il cinturino è disponibile di nuovo in gomma viton e pelle.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle metriche per la salute, torna anche in questo modello il rilevamento della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), dei livelli di stress e del ciclo mestruale.

Ridotte anche le funzioni dedicate agli sportivi con la possibilità di monitorare i progressi in 96 discipline diverse (di cui 11 a livello professionale), incluse quelle in acqua grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM.

Tra le altre funzioni abbiamo il controllo delle notifiche dello smartphone, la gestione dei contenuti in riproduzione e di nuovo la possibilità di rispondere alle chiamate tramite altoparlante e microfono integrati.

Anche qui, per monitorare il tutto si può utilizzare l’app Honor Sports and Health tramite cui la smartband archivierà tutti i dati raccolti così che l’utente possa accedervi facilmente.

Ridotte all’osso le connessioni con la presenza del Bluetooth 5.3 e dell’NFC solo sull’apposita versione. L’autonomia stimata è di circa 10/14 giorni con un utilizzo normale.

Anche Honor Band 9 come già detto arriverà anche in versione global ma al momento, è disponibile unicamente in Cina nelle colorazioni Purple, Black e Blue a questi prezzi: