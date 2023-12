Honor MagicWatch 2, con l'offerta Amazon è un vero affare

Fonte foto: Honor

Cosa bisogna considerare nella ricerca dello "smartwatch perfetto"? Sicuramente le funzionalità dell’orologio da acquistare, i materiali con cui è stato realizzato e, naturalmente, il prezzo che deve essere contenuto.

E per chi non ha particolari esigenze e, anzi, cerca un device per la vita di tutti i giorni, scegliere non è una cosa poi così immediata, visto anche un mercato che pullula di soluzioni tutte più o meno valide, ma anche di grossissime fregature.

Fortunatamente per aiutare gli utenti nell’impresa, c’è Amazon che propone il meglio della tecnologia a prezzi davvero interessanti, come Honor MagicWatch 2 che per le prossime ore può essere acquistato in super sconto a poco più di 100 euro.

Honor MagicWatch 2: scheda tecnica

Honor MagicWatch 2 ha un display è un AMOLED da 1,39 pollici e con risoluzione 454×454 pixel e funzione Always-On. Per personalizzare al meglio lo smartwatch Honor offre ai suoi utenti moltissimi quadranti diversi, da impostare a seconda delle varie esigente per rendere unico il proprio device.

Il processore che alimenta il dispositivo è un Huawei Kirin A1 con 32 MB di RAM e 4 GB di spazio per l’archiviazione. Il sistema operativo è LiteOS, una soluzione leggera e molto versatile e che, soprattutto, permette di accedere a un vasto ecosistema di applicazioni per sfruttare al meglio le potenzialità di questo orologio smart.

Molte le funzionalità per il controllo dei parametri vitali, tra cui quelle per monitorare il battito cardiaco e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancano nemmeno le funzioni per rilevare i livelli di stress (modalità TruRelax) e la qualità sonno (modalità TruSleep).

Tra le funzionalità per gli sportivi, invece, Honor MagicWatch 2 consente di monitorare 15 diverse attività diverse, con ben 13 diversi programmi di corsa (con statistiche ancora più precise grazie al GPS integrato) e le attività in acqua grazie alla resistenza alle immersioni fino a 5 ATM. Molto interessante anche la presenza di un assistente virtuale che analizza le performance registrate dall’orologio e fornisce degli utilissimi consigli per migliorare negli allenamenti.

Per gestire e visualizzare i dati raccolti si può utilizzare l’applicazione Huawei Health, accessibile dal proprio smartphone da collegare all’orologio tramite Bluetooth 5.0. Non mancano, chiaramente, nemmeno tutte le funzionalità più classiche come la gestione delle notifiche dello smartwatch.

Sul fronte dell’autonomia Honor promette circa 10/14 giorni di utilizzo in modalità normale e senza il GPS. Attivando il rilevamento della posizione tramite satelliti l’autonomia scende a circa 30 ore.

Infine, vale la pena parlare anche dei materiali con cui è stato realizzato Honor MagicWatch 2: ha una cassa da 46 mm in acciaio aerospaziale inossidabile e cinturino in silicone, che donano a questo dispositivo un look curato e sportivo.

Honor MagicWatch 2: l’offerta su Amazon

Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch molto interessante per chi è alla ricerca di un dispositivo efficiente, intuitivo e pronto ad accompagnarlo nella vita di tutti i giorni, tra gestione delle notifiche e attività sportiva amatoriale.

Il prezzo di listino è di 179,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si scende a 114,90 euro (-36%, –65,09 euro) e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero molto complicato.

