Honor Play 40 Plus ufficiale: tanta batteria per un buon low cost

Honor Play 40 Plus è l’ultimo smartphone Android low cost di Honor, con connettività 5G e una batteria ultra generosa. Dotato di un buon chip MediaTek, questo nuovo telefono punta soprattutto sul prezzo di vendita basso e su un’autonomia molto alta.

Honor Play 40 Plus: com’è

Honor Play 40 Plus ha uno schermo LCD IPS da 6,74 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90Hz, risoluzione HD+ di 720×1.600 pixel. Il chip scelto da Honor per questo smartphone Android economico è il MediaTek Dimensity 700, con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il comparto fotografico posteriore dell’Honor Play 40 Plus è formato da un sensore grandangolare da 50 MP e uno di profondità da 2 MP, mentre la selfie camera frontale è da 5 MP.

Tra le chicche di questo modello c’è la batteria da 6.000 mAh. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, questa unità può garantire fino a 23 ore di riproduzione video, se carica al 100%. Inoltre, il Play 40 Plus ha la ricarica da 22,5 W, che non sono tantissimi ma neanche troppo pochi, in questa fascia di prezzo.

Il sistema operativo è Android 12, con interfacia propietaria Magic UI 6.1.

Honor Play 40 Plus: prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Honor Play 40 Plus sarà in vendita in Cina a partire dal 28 ottobre 2022, a prezzi molto competitivi:

Honor Play 40 Plus 6/128 GB: 1.199 yuan (170 euro)

Honor Play 40 Plus 8/128 GB: 1.399 yuan (200 euro)

Honor Play 40 Plus 8/256 GB: 1.599 yuan (225 euro)

Le colorazioni disponibili sono nero, argento, blu e viola. Non sappiamo ancora se Honor Play 40 Plus verrà portato su altri mercati, come quello europeo.