Honor Tab 8 ufficiale: è un tablet con 8 speaker

Il nuovo tablet Honor Tab 8 di fascia medio-bassa è ufficialmente sul mercato. Almeno in Cina dove è stato presentato con un evento ad hoc. La vendita inizia a partire dal 29 luglio e sebbene la scheda tecnica sia stata resa nota, così come anche il prezzo, resta da capire se questo tablet arriverà anche in Europa e in Italia.

Il tablet Honor Tab 8 ha un design piacevole con cornici abbastanza sottili e pesa 520 g, ma la particolarità di questo dispositivo è la presenza di ben otto altoparlanti stereo, coordinati dall’algoritmo di sintonizzazione audio sviluppato da Honor, che gestisce anche il DTS. Infine, grazie all’interfaccia utente Honor Magic UI 6.1 il tablet offre un sistema di lavoro multitasking avanzato, con possibilità di dividere in due lo schermo e connettere il dispositivo ad uno smartphone. Tuttavia, come si può intuire dagli otto speaker, questo device è orientato molto più al divertimento che alla produttività.

Honor Tab 8: caratteristiche tecniche

Il nuovo tablet Honor Tab 8 ha a bordo il processore di fascia medio-bassa Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a tre tagli di memoria: 4/128 GB, 6/128 GB e 8/128 GB (che però arriverà in seguito).

Il display ha una cornice da 7,2 mm, è di tipo LCD da 12 pollici e con risoluzione 2.000×1.200 (2K).

Le fotocamere sono due, entrambe da 5 MP posizionate una sul retro e una sulla parte anteriore.

La batteria da 7.250 mAh che supporta una ricarica da 22,5 W.

Honor Tab 8: prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet Honor Tab 8 sarà in vendita in Cina dal 29 luglio ma non è stata ancora resa nota l’eventuale distribuzione su altri mercati tra cui Europa e Italia.

Riguardo ai prezzi, conosciamo il listino in Cina ma che ovviamente rappresenta un dato da prendere con cautela: se il tablet dovesse arrivare in Italia, arriverebbe con dei prezzi maggiorati.

In Cina, invece, i prezzi sono questi: