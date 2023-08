Honor X7: a questo prezzo è davvero un affare

Fonte foto: Honor

Gli smartphone low-cost sono spesso sottovalutati dagli utenti perché, oltre al prezzo estremamente allettante, bisogna necessariamente tenere in considerazione tutta una serie di compromessi nel comparto hardware che, chiaramente, non sono adatti per utilizzi troppo specifici. Tuttavia questi dispositivi possono nascondere delle sorprese e sono un’opzione più che valida per chi ha bisogno di un telefono per la vita di tutti i giorni.

Tra i device più interessanti di questa categoria Honor X7 che grazie all’ottima offerta su Amazon arriva sul celebre e-commerce a un prezzo davvero irripetibile.

Honor X7 – Processore Qualcomm Snapdragon 680 4G– Versione 4/128 GB

Honor X7: scheda tecnica

Honor X7 ha un display IPS LCD da 6,75 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. Lo smartphone è certificato TÜV Rheinland, garantendo all’utente ridotte emissioni di luce blu per una migliore protezione degli occhi.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 4G a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria archiviazione, espandibile fino a un massimo di 512 GB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzionalità Honor RAM Turbo, che consente di aggiungere altri 2 GB di RAM attingendo allo spazio di archiviazione interno del dispositivo (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere con sensore principale da 48 MP (ƒ/1.8), uno ultra-grandangolare da 5 MP (ƒ/2.2), uno per la profondità da 2 MP (f/2.4) e uno per gli scatti macro sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (ƒ/2.0). Come ben noto, il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G non permette di accedere alla rete di nuova generazione 5G, perciò gli utenti dovranno "accontentarsi" necessariamente di navigare in 4G. Tra le altre connessioni abbiamo WiFi 5, Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia Magic UI 4.2 che si aggiornerà in automatico a Android 13 alla prima accensione.

Honor X7: l’offerta su Amazon

Honor X7 è uno smartphone entry level piuttosto interessante che garantisce all’utente una scheda tecnica completa, perfetta per essere utilizzata nel quotidiano tra social, messaggistica, foto e navigazione sul web. Parliamo di un dispositivo di buon livello, orientato sicuramente all’efficienza energetica, grazie a una batteria da 5.000 mAh e un processore dai consumi estremamente ridotti che consentono all’utente di superare tranquillamente un giorno di utilizzo anche intenso.

Di listino si può acquistare questo smartphone a 209,90 euro, un costo nemmeno troppo elevato per un dispositivo del genere. Tuttavia grazie all’offerta Amazon il prezzo scende a 145 euro (-31%, -64,90 euro), con uno sconto così non possono esserci dubbi e bisogna procedere all’acquisto.

Honor X7 – Processore Qualcomm Snapdragon 680 4G– Versione 4/128 GB