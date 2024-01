Honor H7b e X8b disponibili in Italia: quanto costano

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Honor

I nuovissimi Honor X7b e Honor X8b (in foto) sono ufficialmente disponibili anche in Italia. Si tratta di due smartphone low-cost, con una scheda tecnica praticamente speculare a parte qualche piccolo cambiamento per il modello X8b che ha più memoria, uno schermo leggermente migliore e una fotocamera frontale più performante rispetto all’altro modello.

Con questi device Honor punta nuovamente alla fascia più economica del mercato, portando in commercio due telefoni senza tanti fronzoli e dal prezzo contenuto.

Honor X7b: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Honor X7b ha un display TFT LCD da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione Honor RAM per aggiungere fino a un massimo di 6 GB di RAM attingendo allo spazio di archiviazione interno.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP (f/1,75), un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2,2) e un sensore da 2 MP (f/2,4) per la profondità. La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2,0).

Tra le connessioni non c’è il 5G dato che il chip di Qualcomm non ha a bordo un modem adatto. L’utente, però, potrà utilizzare il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo non mancano il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.330 mAh con ricarica via cavo SuperCharge da 35 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.2.

Honor X7b può essere già acquistato sul sito ufficiale di Honor in due colorazioni: Emerald Green e Midnight Black, il prezzo suggerito per l’unica versione disponibile con 6/128 GB è di 229,90 euro.

Honor X8b: scheda tecnica e prezzo

Honor X7b, invece, ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Torna su questo modello la Magic Capsule, la tecnologia proprietaria di Honor che (simulando quanto visto con la Dynamic Island di Apple) mostra all’utente alcune informazioni sullo stato dello smartphone.

Il processore anche in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 680 ma sale la RAM che arriva fino a 8 GB e lo spazio di archiviazione che arriva a 256 GB, espandibili. Anche stavolta c’è la funzione Honor RAM che consente all’utente di aggiungere fino a un massimo di 8 GB di RAM.

Speculare all’altro modello il comparto fotografico con un sensore principale da 108 MP, uno ultra-grandangolare da 5 MP e uno per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 50 MP.

Identiche anche le connessioni con 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente. La batteria è da 4.500mAh sempre con ricarica cablata SuperCharge da 35 W. Infine il sistema operativo è di nuovo Android 13 con interfaccia MagicOS 7.2.

Anche Honor X8b è già disponibile sul sito ufficiale di Honor in due colorazioni: Glamorous Green e Midnight Black, il prezzo suggerito per l’unica versione disponibile con 8/256 GB è di 269,90 euro.