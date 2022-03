Honor X9 5G è il nuovo medio con ricarica veloce

Dopo aver presentato una decina di giorni fa il suo Honor X8 con il processore Snapdragon 680 e connessione 4G, l’ormai ex sub-brand di Huawei ha appena annunciato il più potente Honor X9 in Malesia. Il nuovo terminale offre funzionalità chiave, tra cui un un display molto grande con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una ricarica parecchio veloce.

Il nuovo telefono, in realtà, tanto nuovo non è visto che si tratta della versione globale dell’Honor X30, che ha debuttato in Cina a dicembre 2021 e, adesso, arriva anche sugli altri mercati con un nome diverso. Sappiamo quindi tutto di questo telefono, tranne il prezzo che non è stato ancora comunicato dalla casa cinese ex sub-brand di Huawei. Honor X30/X9 5G è, di fatto un medio 2022 perfettamente in linea con la concorrenza attuale già presente nella fascia medio-bassa del mercato degli smartphone e, come tale, potrà dire la sua se verrà portato anche sul mercato italiano, dove le alternative però non mancano.

Honor X9 5G: caratteristiche tecniche

Honor X9 5G si basa su un chip Qualcomm Snapdragon 695, associato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Si tratta di un chip di fascia media, costruito con processo produttivo a 6 nm, dalle prestazioni praticamente identiche a quelle di un MediaTek Dimensity 800.

Lo schermo di questo smartphone è da 6,81 pollici, con tecnologia LCD e risoluzione Full HD+ (1.080×2.388 pixel). E’ presente lo sblocco facciale e il sensore per le impronte digitali (montato lateralmente). Il dispositivo pesa 189 grammi e misura 166,07×75,78×8,05 mm: è grande ma non pesantissimo.

L’Honor X9 5G ha configurazione fotografica abbastanza interessante, formata da tre obiettivi: il sensore principale da 48 megapixel (con apertura f/1.8 e flash LED), un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) e uno di profondità da 2 megapixel (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel (con apertura f/2.45).

La batteria da 4.800 mAh supporta la ricarica rapida da ben 66W, una potenza sopra la media della fascia di mercato e in grado di ricaricare il device dallo 0% all’81% in circa 30 minuti.

Infine, le connessioni: oltre al 5G troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 LE e il chip NFC er i pagamenti contactless. Sul lato software, troviamo la skin proprietaria Magic UI 4.2 basata su Android 11.

Honor X9 5G: prezzo e disponibilità

Honor X9 5G arriverà nelle tonalità Midnight Black, Titanium Silver e Ocean Blue e potrebbe avere un costo di circa 200 euro. Diciamo “potrebbe" perché, al momento, non ci sono indicazioni ufficiali né sul prezzo né sulla disponibilità di questo modello in Italia.

Tuttavia, nel corso dell’evento in programma domani 29 marzo (che vedrà la presentazione di due ulteriori device della gamma X), la compagnia cinese potrebbe togliere ogni dubbio in merito.