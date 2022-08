House of the Dragon: il destino della serie è già stato deciso

C’era chi aveva scommesso sarebbe stato un flop, un tentativo fallimentare di cavalcare (in ritardo) l’onda di Game of Thrones. E invece il primo episodio del prequel e spin off House of the Dragon, che ha debuttato il 22 agosto su Sky e in streaming su NOW, ha ottenuto grande successo a livello globale.

Il giornale The Independent l’ha definita «più grande, audace e sanguinosa de Il Trono di Spade», mentre per The Times è «visivamente sontuosa». Insomma, l’apprezzamento da parte di pubblico e critica è stato tale che, a meno di una settimana dalla messa in onda della prima puntata, è già arrivato l’atteso annuncio: la serie avrà sicuramente una seconda stagione. Tratta dal romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon è ambientata circa due secoli prima rispetto agli eventi raccontati nella serie originale Il Trono di Spade e si concentra sulle vicende della Casa Targaryen.

Cosa sappiamo di House of the Dragon 2

La notizia del rinnovo da parte di HBO non è una totale sorpresa, in realtà. Parecchi mesi prima del debutto internazionale di House of the Dragon, infatti, il capo della programmazione della HBO Casey Bloys aveva dichiarato in un’intervista che esisteva già la possibilità di realizzare una seconda stagione, ma che nessuna decisione ufficiale era ancora stata presa: bisognava prima valutare il riscontro del pubblico.

Secondo altre indiscrezioni, invece, l’emittente televisiva statunitense sarebbe stata pronta al rinnovo già a ridosso della data di lancio dello spin-off. Comunque sia, alla fine l’annuncio è arrivato e di certo non si è fatto attendere.

Al momento non sono state diffuse altre informazioni in merito alla seconda stagione di House of the Dragon, di cui quindi non si conoscono ancora trama, tempi di realizzazione né l’ipotetica data di uscita. Niente di strano, dal momento che la prima stagione è ancora tutta da vedere!

House of the Dragon: quando escono gli episodi

Dopo il felice debutto del 22 agosto, i nuovi episodi di House of the Dragon continuano a uscire in esclusiva su Sky (sul canale Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW ogni lunedì per dieci settimane.

La versione originale sottotitolata è disponibile in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti alle 3 del mattino; in replica alle 22:15. Dal 29 agosto ci sarà anche la versione in italiano alle 21.15. I dieci episodi saranno via via disponibili anche on demand.

Il cast della serie include Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.