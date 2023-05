Huawei Band 7, metterla al polso ora costa pochissimo

Gli smartwatch sono dispositivi davvero molto utili, poiché consentono di monitorare i principali parametri di benessere, come il battito cardiaco o la concentrazione di ossigeno nel sangue e in più, sempre da polso, è possibile leggere le notifiche di messaggi e chiamate in arrivo sullo smartphone, senza doverlo tirare fuori dalla tasca o dalla borsa.

Accanto agli smartwatch ci sono anche le smartband, cioè i braccialetti, che come nel caso di Huawei Band 7 hanno iniziato a assumere la forma e le funzioni dei fratelli maggiori. Huawei Band 7 ha uno schermo molto ampio e molto luminoso ed è leggera e sottile, lo spessore è di appena 9,99 mm per un peso di 16 grammi. Anche il prezzo è leggero: grazie all’offerta in corso su Amazon, infatti, è possibile metterla al polso pagandola pochissimo. In più è possibile scegliere il colore del cinturino in nero o rosa.

Huawei Band 7 – Cinturino colore Nero

Huawei Band 7 – Cinturino colore Rosa

Huawei Band 7: caratteristiche tecniche

Lo schermo di Huawei Band 7 è di tipo AMOLED con risoluzione 194×368 pixel, misura ben 1,47 pollici ed è coperto da un vetro curvo.

Tra i sensori integrati in questo dispositivo ci sono il sensore ottico per il rilevamento del battito cardiaco, l’accelerometro e il giroscopio. Huawei Band 7 monitora 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e i livelli di stress, e ricorda con avvisi quando è l’ora di bere, riposare o di fare attività fisica.

Le attività sportive monitorabili sono ben 96, e grazie al riconoscimento smart il monitoraggio si attiva in modo automatico quando l’utente fa 6 sport, incluso il nuoto (in piscina o acque libere: Huawei Band 7 resiste fino a 50 metri di profondità).

Grazie alla connessione Bluetooth è possibile collegare la smartband Huawei Band 7 al proprio telefono e ricevere sul polso le notifiche di telefonate e messaggi, ma anche attivare lo scatto delle foto direttamente dal polso.

La batteria, secondo le specifiche del produttore, assicura 14 giorni di autonomia e con 5 minuti di ricarica si ottengono altri due giorni di monitoraggio.

Huawei Band 7: l’offerta Amazon

Huawei Band 7 è arrivata in Italia, nella sola versione senza NFC, con un prezzo listino di 59,90 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per un dispositivo di questa qualità e con queste funzion, ma grazie all’offerta Amazon in corso è possibile pagare persino meno: oggi Huawei Band 7 costa solo 49 euro (-18%, -10,90 euro).

Huawei Band 7 – Cinturino colore Nero

Huawei Band 7 – Cinturino colore Rosa