Huawei FreeBuds 6i, gli auricolai wireless sono disponibili su Huawei Store

Huawei ha presentato ufficialmente i nuovissimi auricolari true wireless Huawei FreeBuds 6i, già disponibili anche in Italia.

Si tratta di un prodotto dalle grandi potenzialità, in grado di coniugare un design moderno e affascinante a tantissime funzionalità smart come la cancellazione del rumore intelligente sia per i contenuti in riproduzione che per le chiamate. E tutto questo a un prezzo davvero concorrenziale.

Huawei FreeBuds 6i: caratteristiche tecniche

Le Huawei FreeBuds 6i sono cuffiette in-ear, hanno driver dinamici a quattro magneti da 11 mm e risposta in frequenza che va dai 14 Hz ai 40 kHz. Inoltre gli auricolari sono compatibili con il codec LDAC e sono certificate Hi-Res Audio Wireless.

Presenti le funzionalità per cancellazione del rumore intelligente (ANC 3.0) che, grazie ai tre microfoni su ogni auricolare e agli algoritmi proprietari, permette di analizzare l’ambiente circostante e regolare in automatico il livello di abbattimento del rumore. Discorso simile per la modalità Trasparenza che, però, garantisce agli utenti di mantenere comunque la percezione di ciò che li circonda, voci incluse, e senza dover togliere le cuffie.

La cancellazione del rumore funziona anche per le chiamate, con microfoni e l’algoritmo Deep Neutral Network che riescono ad enfatizzare la voce del parlante eliminando il rumore di sottofondo, permettendo di migliorare la chiarezza delle conversazioni anche in ambienti rumorosi.

Per sfruttare tutte le funzionalità delle Huawei FreeBuds 6i, il consiglio dell’azienda produttrice è di scaricare l’app Huawei AI Life (disponibile sul sito ufficiale), uno strumento che permette di gestire le varie funzionalità appena descritte, di accedere all’equalizzatore e alla funzione Trova il mio dispositivo.

Per connettersi allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.3 con tecnologia multipoint (compatibile con iOS e Android) che, solo sui device a marchio Huawei, consente di passare da un device all’altro con un semplice tap.

L’autonomia stimata è di circa 5 ore (con ANC attivata), disattivando la cancellazione del rumore, invece, si sale a circa 8 ore. Utilizzando anche la custodia di ricarica si arriva fino a 30 ore di utilizzo senza ANC e 20 ore con.

Infine i soli auricolari hanno la certificazione IP54 e sono quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Huawei FreeBuds 6i: prezzo e disponibilità

Le nuove Huawei FreeBuds 6i sono già disponibili sul Huawei Store in due colorazioni: Black e White; da luglio saranno acquistabili anche nella colorazione Purple. Il prezzo suggerito al pubblico è di 99 euro, con la possibilità fino al 1° luglio di ottenere un coupon sconto del 10% seguendo la procedura illustrata sul sito. Inoltre, proprio in queste ore, le cuffiette hanno fatto la loro comparsa anche su Amazon.

