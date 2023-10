Fonte foto: Huawei

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per tutti coloro che vogliono rinnovare i propri dispositivi tecnologici, con la possibilità di acquistare tantissimi prodotti a prezzi davvero scontati.

Tra le offerte più interessanti troviamo quella per il Huawei Watch Fit SE (dove SE sta per Special Edition) una smart band semplice e molto affidabile, che permette all’utente di monitorare i propri parametri vitali e i progressi nell’attività sportiva in modo veloce e preciso. Per le prossime ore questo dispositivo può essere acquistato abbondantemente sotto i 100 euro e un prezzo così è davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

HUAWEI WATCH FIT SE, Display AMOLED HD da 1,64",Monitoraggio scientifico del sonno,GPS integrato,Durata della batteria 9 giorni,Risposte con messaggi rapidi,Compatibile con Android e iOS,Verde+AP52

Huawei Watch Fit SE: scheda tecnica

Huawei Watch Fit SE ha un display AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione 456×280 pixel. Lo schermo può essere personalizzato a proprio piacimento dagli utenti utilizzando una delle moltissime watch faces disponibili per rendere unico il proprio dispositivo.

Tante le possibilità di questa smart band, tra cui il monitoraggio di moltissime attività sportive (di cui 11 a livello professionale), con un controllo preciso delle performance e, chiaramente, il tracciamento completo dei parametri vitali durante l’allenamento, tramite le funzioni avanzate di Huawei TruSport. Grazie al GPS integrato, inoltre, è possibile tracciare i propri movimenti senza bisogno dello smartphone.

Utilizzando il sistema Huawei TruSeen 5.0, è possibile rilevare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitorando anche i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e, chiaramente, ricevere notifiche in caso di valori anomali. Disponibili anche specifiche funzioni per il tracciamento del ciclo mestruale.

Presenti le modalità TruSleep 3.0 e TruRelax, da utilizzare per il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress dell’utente.

Per tenere traccia di tutti i parametri vitali e i dati sull’attività sportiva si può sincronizzare il device con l’applicazione ufficiale (disponibile sia su Android che su iOS) utilizzando il Bluetooth 5.0.

Interessanti anche le funzionalità smart che permettono di utilizzare Huawei Watch Fit SE per ricevere le notifiche dallo smartphone, attivare la fotocamera a distanza, trovare il telefono, controllare la riproduzione musicale, il meteo, attivare la torcia e molto altro ancora.

L’autonomia, secondo quanto dichiarato dall’azienda cinese, varia dai 3 ai 9 giorni con una carica completa, questo naturalmente a seconda dell’utilizzo con funzioni più o meno energivore.

Huawei Watch Fit SE: la Festa delle Offerte Prime

Huawei Watch Fit SE è un dispositivo entry level, perfetto per chi vuole monitorare i propri parametri vitali in modo facile e veloce o ha bisogno di un assistente smart per l’attività sportiva nella vita di tutti i giorni (tipo il conteggio dei passi o le calorie bruciate).

Il prezzo di listino è di 128 euro, tuttavia grazie agli sconti della Festa delle Offerte Prime si scende fino a 79 euro (–38%, -49 euro), l’occasione perfetta per chi vuole entrare nel mondo delle smart band o per chi vuole cambiare il proprio vecchio orologio con un modello più recente.

