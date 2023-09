Huawei FreeBuds Pro 3 ufficiali: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha presentato in esclusiva per il mercato cinese i nuovi auricolari FreeBuds Pro 3, eredi diretti dei precedenti Huawei FreeBuds Pro 2 venduti anche in Italia. Sono svariate le novità presenti su questo modello, a partire dal processore Kirin A2 che interviene per potenziare molte delle funzionalità del dispositivo, tra cui la Cancellazione attiva del rumore e l’Audio Spaziale.

Huawei FreeBuds Pro 3: scheda tecnica

Huawei FreeBuds Pro 3 sono auricolari di tipo in-ear. Hanno driver dinamici da 11 mm, con risposta in frequenza 14-48.000 Hz e sono compatibili con diversi codec ad alta risoluzione tra cui LDAC e quello proprietario di Huawei, chiamato L2HC 2.0. Importante però, sottolineare che per sfruttare al meglio il codec proprietario dell’azienda cinese occorre utilizzarli con device con sistema operativo HarmonyOS 4.

Il processore è un Kirin A2 che, tra le sue funzionalità, ha anche quelle legate alla Cancellazione attiva del rumore (ANC). Il chip, infatti, è in grado di sfruttare l’algoritmo AI Smart Dynamic Noise Reduction 3.0 e i tre microfoni installati sulle cuffie, con la promessa di una riduzione del rumore ambientale del 50% più efficace rispetto alle precedenti Huawei FreeBuds Pro 2.

Presente anche una modalità per eliminare il fruscio del vento che, stando alle dichiarazioni di Huawei, dovrebbe cancellare l’80% del rumore.

Sempre grazie al processore Kirin A2, c’è anche una modalità Silent Call 2.0, che sfruttando la conduzione ossea (che permette di ascoltare l’audio attraverso le vibrazioni delle ossa del cranio) riesce a riconoscere la voce dell’utente che le indossa per una riduzione dei rumori ambientali più precisa.

Anche per l’audio spaziale HD Spatial Audio 2.0, l’azienda cinese chiama in causa il Kirin A2, che consente di simulare un sistema audio surround con un netto miglioramento rispetto al passato.

Sul fronte dell’autonomia Huawei garantisce fino a 7 ore di riproduzione per gli auricolari e fino a 33 ore con la custodia (senza ANC). Attivando la cancellazione attiva del rumore si scende a 5 ore per gli auricolari e a 23 con la custodia di ricarica.

Simili le performance per le chiamate: senza ANC gli auricolari hanno un’autonomia di 4,5 ore mentre con la custodia di ricarica ci si posiziona intorno alle 22 ore. Con ANC si scende a 3,5 ore per gli auricolari e 18 ore con la custodia.

La ricarica può avvenire sia tramite USB-C che wireless: per caricare gli auricolari con la custodia sono necessari circa 40 minuti. Per caricare la custodia, invece, ci vogliono circa 60 minuti (via cavo) e 150 minuti (wireless).

Infine, è presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza delle cuffie alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Huawei FreeBuds Pro 3: prezzo e disponibilità

Al momento gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 3 possono essere preordinati solo in Cina in tre colorazioni: verde, bianco e argento. Il prezzo suggerito è di a 1.499 yuan che al cambio attuale corrispondono a 195 euro.

Non ci sono indicazioni sull’arrivo in Europa ma il modello precedente è arrivato anche in Italia (a 199 euro), per cui non si esclude che anche in questo caso possa accadere lo stesso.