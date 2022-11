Huawei Mate 50 Pro è arrivato in Italia: caratteristiche e prezzo

Huawei Mate 50 Pro, apprezzatissimo camera phone che si è distinto recentemente per aver ottenuto il primo posto nella classifica di DxOmark, arriva finalmente in Italia per la gioia dei nostri connazionali appassionati di fotografia digitale. Lanciato in Cina a fine settembre, il Mate 50 Pro ha confermato tutte le (elevatissime) aspettative: fatto salvo il 5G, che manca, ha tutto quello che si chiede ad un top di gamma 2022 e, in più, un comparto fotografico raffinatissimo.

Huawei Mate 50 pro: caratteristiche tecniche

Huawei Mate 50 Pro è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, top di gamma 2022 dell’azienda americana ma in versione 4G a causa del noto ban degli USA nei confronti dell’azienda cinese. Al chip sono abbinati 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo OLED e misura 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con sensore per le impronte digitali posto sotto il pannello e fotocamera integrata per il riconoscimento facciale 3D.

Le fotocamere posteriori sono tre: il sensore principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico) e apertura focale massima di f/4.0, un secondo sensore da 64 MP con zoom 3,5X e OIS, e un terzo sensore da 13 MP ultra grandangolare. La fotocamera anteriore è da 13 MP con riconoscimento ToF 3D.

La caratteristica più interessante del comparto fotografico è la tecnologia Huawei Xmage applicata al sensore principale che, in pratica, ha un diaframma meccanico a 10 stop, come se fosse una fotocamera reflex, che permette di variare l’apertura focale e fare ottime foto anche con pochissima luce in modalità "Super Night".

La batteria ha una capacità di 4.700 mAh con ricarica SuperCharge da 66W o ricarica wireless da 50W, la ricarica inversa, invece, è da 5W. Non manca il Bluetooth 5.2, né l’NFC e cìè anche la certificazione IP68 di resistenza polvere e acqua.

Manca invece, ma ormai ci siamo abituati, il sistema operativo Android e la compatibilità con le app del Play Store. Ma il sistema operativo HarmonyOS di Huawei è oggi maturo e tutte le app principali sono comunque disponibili sull’App Gallery del gigante cinese.

Huawei Mate 50 Pro: disponibilità e prezzi

Huawei Mate 50 Pro sarà disponibile in preordine dal sito ufficiale dell’azienda in colore nero a 1.199,90 euro con le cuffiette in-ear FreeBuds Pro 2 in omaggio fino per chi ordina entro il 17 novembre. Huawei Mate 50 Pro in colore argento, invece, sarà disponibile solo nelle prossime settimane.