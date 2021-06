Notebook Huawei 2021: fino a 400 euro di sconto, ma solo per oggi

Dopo la quasi completa fuoriuscita dal mercato degli smartphone, nel quale era ormai diventata un punto di riferimento prima del ban americano di Donald Trump, Huawei torna a concentrarsi sulla gamma dei laptop e lo fa con sconti particolarmente aggressivi. Praticamente tutti i MateBook e MateBook X Pro, infatti, sono al momento in offerta ma non lo saranno per molto: fino alla mezzanotte di oggi, su Amazon.

I modelli della gamma sono i MateBook 14, MateBook D14, MateBook D15, MateBook X Pro 2020 e X Pro 2021, tutti con CPU Intel Core di decima e undicesima generazione (rispettivamente la penultima e l’ultima presentate dalla casa di Santa Clara), con prezzi di listino che partono da circa 650 euro e arrivano fino a 1.899 euro. Gli sconti, però, sono corposi e arrivano fino a ben 400 euro su alcune configurazioni. Chi sta cercando un nuovo laptop per lo smart working o la DaD, quindi, farebbe bene a visionare queste offerte perché i laptop di Huawei si sono sempre distinti per una elevata qualità costruttiva, ad un prezzo però non bassissimo. Prezzo che, però, fino a mezzanotte di oggi è molto più leggero. Ecco quali modelli sono in sconto fino a oggi.

Huawei MateBook: i modelli scontati

Il modello base della gamma Huawei attualmente in offerta è il MateBook D14 con schermo da 14 pollici Full HD (1080p), CPU Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e 256 GB di disco SSD. Si tratta di un computer per l’utilizzo generico, perfettamente in grado di sopportare sia il lavoro da ufficio che la Didattica a Distanza, oltre che il normale intrattenimento in streaming.

Ha un prezzo di listino pari a 699 euro, ma chi lo compra entro mezzanotte spende 100 euro in meno.

Huawei MateBook D14 8/256 GB, schermo FHD

In sconto anche il modello MateBook D14 con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, che costa fino a mezzanotte il 10% in meno.

Huawei MateBook D14 16/512 GB, schermo FHD

Salendo ancora di livello si trova ancora il MateBook D14, ma in configurazione 8/512 GB e con display con risoluzione 2K. In questo caso lo sconto sale a ben 150 euro.

Huawei MateBook D14 8/512 GB, schermo 2K

Interessante anche l’opzione MateBook D15: schermo Full HD da 15 pollici, CPU Intel di undicesima generazione, 16/512 GB di memoria e 50 euro di sconto sul prezzo di listino.

Huawei MateBook D15 16/512 GB, schermo FHD

Il vero affare, però, si fa sul MateBook X Pro 2021: si tratta di un laptop di altissima gamma, con schermo da 14 pollici con risoluzione 3K, CPU Intel i7-1165G7 di undicesima generazione, 16 GB di memoria RAM e un SSD da 1 TB.

Questo modello non è economico (e non può esserlo, vista la configurazione da top di gamma), ma viene scontato fino a mezzanotte di ben 400 euro.

[amazon box="B0913C6BFZ" title="Huawei MateBook X Pro 2021, 16 GB di RAM, 1 TB SSD, schermo 3K