Huawei MatePad 11, il tablet con schermo 2,5K è al minimo storico

Il mondo dei tablet si divide nettamente in due: gli Apple iPad, da una parte, e una miriade di tablet Android, dall’altra. Tra i secondi si spazia dai prodotti ultra low cost, e ultra low quality, ad ottimi tablet Android dal prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello degli iPad.

Tra questi ultimi prodotti un tempo c’erano i tablet Huawei, che in realtà ci sono ancora anche se non hanno più Android come sistema operativo, né le app di Google, per via dell’ormai famoso ban americano contro Huawei. Nonostante il ban, però, Huawei è ancora viva e vegeta e il tablet Huawei MatePad 11 ne è una chiara dimostrazione: un modello dalle ottime caratteristiche tecniche, con uno schermo ad altissima risoluzione e un chip realmente potente, ad un prezzo fino a pochi mesi fa impensabile.

Huawei MatePad 11: caratteristiche tecniche

Huawei MatePad 11 è un dispositivo recentissimo (la versione 2021 è arrivata a metà luglio) e la scheda tecnica rispecchia in pieno questa sua giovinezza. A partire dal processore usato, il Qualcomm Snapdragon 865 che fino all’anno scorso equipaggiava tutti gli smartphone top di gamma.

A questo chip Huawei abbina 6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di spazio di archiviazione, espandibili con schedina microSDXC. Buono anche il comparto fotografico, con una selfie cam da 8 MP (che gira video in Full HD) e una posteriore da 13 MP (video in 4K a 30 frame per secondo).

Come da tradizione recente di Huawei, l’audio è ottimo: ben 4 speaker firmati Harman Kardon e con ottimizzazione specifica messa a punto da Huawei per migliorare l’ascolto dei contenuti in streaming.

Ma è lo schermo a farsi notare maggiormente: un LCD IPS da 11 pollici, compatibile con il pennino Huawei di seconda generazione (incluso nel prezzo), da 120 Hz di refresh e ben 2,5K di risoluzione (2.560×1.600 pixel), caratteristiche difficili da trovare sui tablet Android.

A proposito di Android, che non c’è: il sistema operativo di questo tablet di alta gamma di Huawei è HarmonyOS 2.0 e non è affatto un cattivo OS, anzi. Esteticamente è molto simile ad Android, ma con qualche dettaglio dell’interfaccia ispirato ad iOS degli iPad.

Le app non si scaricano dal Play Store di Google, ma dall’App Gallery di Huawei. Ce ne sono ormai moltissime, mancano solo app specifiche e molto particolari, ma il grande pubblico non ne sentirà la mancanza.

Per un normale uso di produttività e di svago, infatti, Huawei MatePad 11 è perfetto, anche con HarmonyOS. Chi lo ha provato, infatti, spesso ritiene questo sistema persino meglio di tante brutte implementazioni di Android che troviamo su altri tablet, anche di buona marca.

Infine, la batteria: da 7.250 mAh, con ricarica abbastanza rapida a 22,5 Watt.

Huawei MatePad 11: l’offerta Amazon

Come è facile intuire dalla scheda tecnica, Huawei MatePad 11 non è certo un tablet di fascia bassa, anzi. Il prezzo rispecchia le caratteristiche, pur restando estremamente vantaggioso: di listino, infatti, Huawei MatePad 11 parte da 399,90 euro per la versione 6/64 GB e da 499,90 euro per la versione da 6/128 GB (le altre versioni non sono arrivate in Italia).

Tuttavia, se questi sono i prezzi ufficiali di Huawei, ben altri sono gli street price ai quali guardare prima di comprare questo tablet. Su Amazon, neanche a dirlo, Huawei MatePad 11 è sceso velocemente di prezzo fino a raggiungere, adesso, il minimo storico: 324,98 euro per la versione 6/128 GB, venduto e spedito da Amazon.

Huawei MatePad 11 – Versione da 6/128 GB – Sistema operativo HarmonyOS 2.0