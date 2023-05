MatePad Air ufficiale: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo Huawei MatePad Air è stato annunciato ufficialmente per il mercato cinese. Durante l’evento di presentazione l’azienda ha svelato le caratteristiche tecniche del nuovo tablet confermando la scelta, già anticipata dalle indiscrezioni trapelate sul web nei giorni scorsi, di un processore Qualcomm Snapdragon 888, uno dei chip di punta di Qualcomm che ha già avuto modo di dimostrare le sue potenzialità in molti smartphone top di gamma del 2021.

Huwaei MatePad Air: scheda tecnica

Huawei MatePad Air ha un display LCD da 11,5 pollici con risoluzione 2,8K (2.800×1.840 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Confermato il rapporto di forma di 3:2 che, per la prima volta, avvicina l’azienda cinese alle forme dei dispositivi della concorrenza. Il rapporto di 3:2 è particolarmente adatto soprattutto alla produttività, perché lo schermo non è molto schiacciato e permette di visualizzare molti dati contemporaneamente. Ad esempio in un file Excel, o una buona parte di una pagina Web.

Il MatePad Air è anche il primo tablet ad essere certificato HDR Vivid, tecnologia sviluppata in buona parte da Huawei che promette colori più vividi e una migliore luminosità del display.

Il già citato processore Qualcomm Snapdragon 888 ha un sistema di raffreddamento particolarmente curato, che promette di risolvere il problema della grande produzione di calore di questo chip. Al fianco del processore ci sono 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 13 MP (f/1.8) con autofocus ed una fotocamera frontale da 8 MP (f/2.2). La fotocamera frontale è posizionata nella cornice dello schermo, in uno dei due lati lunghi. Si tratta di un altro accorgimento utile per la produttività, perché permette di tenere il tablet in orizzontale mentre si fanno le videochiamate.

Discorso a parte va fatto per le connessioni: il Qualcomm Snapdragon 888 normalmente integra un modem 5G, ma come è ben noto Huawei può usare solo una versione speciale dei chip del gigante americano, dotati di modem 4G. Nessun problema, invece, per le altre connessioni: su Huawei MatePad Air troviamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e una USB Type-C 3.2 gen 1.

La batteria è da 8.300 mAh con ricarica da 40W. Infine il sistema operativo è HarmonyOS 3.1, sviluppato da Huawei su base Android.

Huwaei MatePad Air: quanto costa

Il nuovo Huawei MatePad Air è stato presentato per il mercato cinese in cinque colorazioni: blu, verde, lilla, bianco e nero. Le configurazioni disponibili sono:

Huwaei MatePad Air – 8/128 GB: 2.899 yuan (circa 382 euro )

) Huwaei MatePad Air – 8/256 GB: 3.199 yuan (circa 421 euro )

) Huwaei MatePad Air – 12/256 GB: 3.499 yuan (circa 461 euro )

) Huwaei MatePad Air – 12/512 GB: 3.999 yuan (circa 527 euro )

) Huwaei MatePad Air (4G LTE) – 12/512 GB: 4.499 yuan (circa 593 euro)

Per ora non Huawei non dichiara se il tablet arriverà anche sui mercati internazionali ma non è da escludere che Huawei scelga di esportare solo alcune versioni del dispositivo, replicando quanto accaduto con il MatePad nella versione 2023 disponibile in Italia nella sola versione da 6/128 GB.