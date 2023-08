Fonte foto: Huawei

Huawei amplia la sua gamma di tablet con il debutto in Italia del nuovo Huawei MatePad 11,5. Si tratta di un nuovo prodotto che, anche grazie a un prezzo accessibile e a buone specifiche, punta a ritagliarsi il suo spazio sul mercato in un periodo in cui molte famiglie sono alla ricerca di un tablet per il “back to school”. Il nuovo tablet di Huawei è già disponibile all’acquisto.

Huawei MatePad 11,5: caratteristiche tecniche

Il nuovo tablet di Huawei è dotato del chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Si tratta di un SoC di fascia media che integra una CPU Octa-Core con 1 Core Cortex A710 da 2,4 GHz, 3 Core Cortex A710 da 2,36 GHz e 4 Core Cortex A510 da 1,8 GHz oltre a una GPU Adreno 644.

Il chip è supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno. Tra le specifiche del tablet c’è spazio anche per un display da 11,5 pollici con pannello IPS LCD caratterizzato da risoluzione di 2.200 x 1.440 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz.

Huawei MatePad 11,5 integra anche una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e una fotocamera posteriore da 13 Megapixel. A completare la scheda tecnica, invece, c’è una batteria da 7.700 mAh con potenza di ricarica di 20 W (il caricabatterie è incluso in confezione).

Per quanto riguarda la connettività, il tablet di Huawei include il supporto alle reti WiFi 6 e al Bluetooth 5.2. Non c’è, invece, la possibilità di utilizzare la connettività dati. La porta USB-C è 2.0, ci sono due microfoni oltre a un sistema a quattro altoparlanti.

Il tablet di casa Huawei arriva sul mercato con HarmonyOS 3.1, ultima evoluzione del sistema operativo dell’azienda che integra lo store App Gallery con tante applicazioni da installare per incrementare le potenzialità del dispositivo. Le differenze con il PlayStore sono significative ma, su tablet, sono meno evidenti grazie alla possibilità di utilizzare il browser web per accedere a tutti i servizi di cui si ha bisogno.

Huawei MatePad 11,5: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad 11,5, appena presentato, è già pronto per la vendita. Huawei, infatti, ha annunciato l’avvio della commercializzazione in Italia del suo nuovo tablet che sarà acquistabile nell’unica variante Space Grey (con 6-128 GB e supporto solo WiFi). Al momento, non è prevista la distribuzione di altre varianti del tablet.

Il prezzo di lancio è di 299,90 euro. Per la prima fase di distribuzione, il tablet di Huawei sarà acquistabile esclusivamente tramite il Huawei Store con la possibilità di ottenere il pennino M-Pencil in omaggio.

Chi acquisterà il tablet potrà abbinare alcuni accessori, tra cui la Smart Keyboard, una tastiera cover (con layout dei tasti inglese però) pensata per incrementare la produttività del tablet. C’è anche la Flip Cover per proteggere il display e la scocca del dispositivo. La prima costa 49,90 euro mentre la seconda costa 19,90 euro.