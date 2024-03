Fonte foto: Huawei

Huawei guarda al futuro con fiducia e non ha alcuna intenzione di abbandonare il settore degli smartphone. In Cina, la posizione di Huawei è migliorata moltissimo negli ultimi mesi e, come conferma un recente report di Counterpoint Research, l’azienda ha conquistato ha iniziato il 2024 nel migliore dei modi.

Per Huawei c’è la prima posizione nella classifica di vendite nel corso delle prime due settimane dell’anno. Dopo le prime 6 settimane, invece, Huawei è seconda, con un market share del 17% (un punto in più di Apple, in calo del 24%) e una crescita del 64% su base annua.

In attesa di maggiori dettagli sul nuovo Harmony OS Next, nuovo sistema operativo con cui Huawei dirà addio ad Android, la casa cinese continua a guardare anche al mercato globale, nonostante le sanzioni. Per rafforzare la sua posizione, Huawei ha annunciato il lancio di tre nuovi smartphone. Sono in arrivo (in alcuni mercati selezionati) i nuovi Huawei Nova 12 SE, 12s e 12i.

Si tratta di modelli di fascia medio/bassa che non hanno il 5G. Questi tre smartphone rappresentano, in ogni caso, un segnale da parte di Huawei che continua a puntare sul mercato globale per il suo futuro. Per il momento, la casa cinese non ha ancora rivelato informazioni dettagli su prezzi e data di lancio dei tre nuovi smartphone, confermandone, però, le specifiche.

Huawei Nova 12s: caratteristiche tecniche

Il Huawei Nova 12s è il modello più interessante del terzetto di novità di Huawei. Si tratta di un rebrand del Nova 12 Lite che propone, tra le specifiche, un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 778G (in versione 4G).

Il chip è affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 66 W. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 60 Megapixel.

Huawei Nova 12i: caratteristiche tecniche

Il Huawei Nova 12i si posiziona in una fascia più bassa rispetto al Nova 12s. Il modello in questione è dotato di un display LCD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 680 (adottato in Europa da diversi smartphone da meno di 200 euro) affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 40 W, oltre a una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel e sensore secondario da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

Huawei Nova 12 SE: caratteristiche tecniche

Il terzo smartphone svelato da Huawei è il Nova 12 SE, molto simile al Nova 11 SE. Lo smartphone ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage, una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 66 W, e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.