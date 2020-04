Huawei Nova 7, lo smartphone lowcost non ha più segreti

Inizialmente attesi per lo scorso 7 aprile, i nuovi telefoni della serie Nova 7 di Huawei dovrebbero essere presentati ufficialmente tra pochi giorni, il prossimo 23 aprile, stando a quanto dichiarato dal colosso cinese. La nuova gamma Nova Huawei sarà formata da tre diverse versioni: quella standard, una Pro e una variante SE. Un video teaser pubblicato sull’account ufficiale del costruttore cinese ne svela in anteprima le forme di quello che dovrebbe essere il modello Pro: cornici ridotte e doppia fotocamera frontale.

Proprio il comparto fotografico sarà uno dei punti di forza della nuova gamma di smartphone lowcost. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ci sono ancora alcuni dubbi, ma la gran parte delle componenti è stata anticipata in questi ultimi giorni. Ancora non è chiara la scelta dei chipset effettuata dal produttore cinese. A quanto sembra sulla versione 7 e 7 Pro il processore utilizzato dovrebbe essere il Kirin 985, SoC recentissimo che ha appena debuttato sul nuovo Honor 30, mentre il Nova 7 SE dovrebbe utilizzare la variante meno performante, ovvero il Kirin 820.

Huawei Nova 7 e 7 Pro: caratteristiche tecniche

Salvo sorprese, i due telefoni del colosso giapponese dovrebbero essere dotati di un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+. Il chipset previsto è il Kirin 985 abbinato ad 8GB di RAM, batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W e compatibilità con le reti 5G. La differenza tra le due diverse varianti, Nova 7 e Nova 7 Pro, sta nel verso comparto fotografico: Nova 7 Pro sfoggerebbe una doppia fotocamera frontale e fotocamera posteriore con zoom periscopico e sensore da 50 megapixel, il Nova 7 un’unica fotocamera anteriore da 32 megapixel e una quadrupla fotocamera al posteriore con obiettivo da 64 megapixel e tre sensori, due da 8 megapixel e un ultimo da 2 megapixel.

Huawei Nova 7 SE: caratteristiche tecniche

Huawai Nova 7 SE è dedicato a coloro che sono alla ricerca di uno smartphone lowcost, ma con prestazioni elevate. Il display della variante SE dovrebbe essere un LCD da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+. Chipset Kirin 820 abbinato a 8GB di memoria RAM e a due diverse capacità di archiviazione: 128GB e 256GB. Il display forato accoglie la fotocamera anteriore da 16 megapixel, mentre il sensore principale del comparto fotografico posteriore è di 64 megapixel. La batteria è la stessa delle altre due versioni, sempre da 4.000 mAh dotata di ricarica rapida a 40W. Connettività 5G, sensore per le impronte digitali laterale, sistema operativo Android 10 con interfaccia EMUI 10.1. Infine, quattro le colorazioni disponibili: nero, bianco, verde e viola.

Huawei Nova 7: prezzo e data di uscita

La data di presentazione è stata fissata: 23 aprile 2020. I dispositivi verranno prima lanciati in Cina e solo tra qualche mese faranno il loro debutto in Europa. Il prezzo dovrebbe partire da un minimo di 300 euro per il Nova 7 SE fino a superare i 600 euro per il Nova 7.