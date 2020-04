Smartphone Huawei: l'elenco ufficiale di chi riceverà la EMUI 10.1

La prima lista di smartphone Huawei che riceveranno ufficialmente la EMUI 10.1 è stata annunciata dall’azienda cinese durante la presentazione del Huawei Nova 7, smartphone lowcost che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in Italia. Nelle settimane precedenti vi abbiamo più volte parlato degli smartphone Huawei che avrebbero avuto l’update alla EMUI 10.1 e ora abbiamo anche un numero ufficiale: ventidue.

Si tratta di modelli principali modelli usciti negli ultimi anni, a partire dal Huawei P30 e Mate 30 fino a arrivare ai vari modelli di Huawei Nova. Questo non esclude che comunque nelle prossime settimane si aggiungeranno alla lista comunicata da Huawei ulteriori smartphone, magari di fascia media. L’aggiornamento alla EMUI 10.1 arriverà prima in Cina e solo in un secondo momento in Europa. Per il momento è stata aperta solamente la fase beta per testare la stabilità del software: se tutto andrà per il verso giusto, la nuova interfaccia utente potrebbe fare il suo debutto in territorio cinese già dalle prossime settimane. Per l’Italia, invece, bisognerà aspettare ancora un po’.

Quali sono le novità principali della EMUI 10.1

Non è un aggiornamento epocale, ma nemmeno di poco conto. Rispetto ai classici update di “metà mandato” che servono semplicemente a correggere i bug della versione precedente, l’aggiornamento alla EMUI 10.1 porta con sé alcune novità interessanti, soprattutto per quanto riguarda nuove applicazioni.

Come annunciato da Huawei, con la nuova versione del software arriverà Celia, un assistente vocale che nei piani dell’azienda cinese andrà a sostituire Google Assistant (inizialmente non sarà disponibile in Italia). Importante l’arrivo anche di Huawei MeeTime, app per le videochiamate molto simile a FaceTime e che sarà disponibile solo sui dispositivi dell’azienda cinese. Infine, miglioramenti generali alla stabilità del sistema operativo e a Huawei Share, l’app per condividere file.

EMUI 10.1, la lista ufficiale degli smartphone supportati

Huawei ha iniziato da oramai quasi un mese i test sulla EMUI 10.1 grazie al supporto della community che ha messo a disposizione i propri smartphone. Questo al momento vale solo per la Cina, ma i test sono in arrivo anche in Europa.

I test effettuati in Cina hanno permesso di stilare una prima lista ufficiale di dispositivi che avranno la EMUI 10.1:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Edition

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 20 Porsche Edition

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5Z.

Molto probabilmente a questa lista verranno aggiunti smartphone di fascia media e anche alcuni tablet realizzati dal colosso cinese.