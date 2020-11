Huawei Nova 8 SE sembra un iPhone ma è un low cost

Huawei ha ufficializzato il lancio del suo nuovo smartphone Nova 8 SE, che verrà presentato in Cina il 5 novembre. Si tratta di un dispositivo dalle buone caratteristiche per il prezzo che costa, soprattutto se consideriamo lo schermo e il comparto fotografico. A prima vista, però, quel che si nota è il design molto simile ai recenti iPhone di Apple.

Sia le cornici piatte in alluminio, sia il grosso comparto fotografico posteriore incluso in un bumper quadrato a sbalzo, ricordano parecchio gli smartphone di Cupertino. Sotto il cofano, invece, il Nova 8 SE di Huawei ha componenti da device di fascia media, fatte salve le fotocamere che sono di classe superiore come ci si aspetta da Huawei. Molto buono anche il display, altro componente che di solito Huawei cura molto. Il Nova 8 SE, quindi, si preannuncia un dispositivo appetibile ad un grande pubblico e con il quale Huawei cerca di mantenere la posizione anche nella fascia media del mercato, dove altri concorrenti cinesi iniziano a farsi sempre più strada.

Huawei Nova 8 SE: la scheda tecnica

Le caratteristiche tecniche ufficiali del Huawei Nova 8 SE non sono state ancora rivelate del tutto, ma i rumor sono ormai tutti allineati intorno ad un processore MediaTek Dimensity 720, o forse un Dimensity 800U che ha frequenze superiori ma è sempre composto da 2 CPU A76, 6 A55 e una GPU Mali-G57 MC3. La RAM sarà quasi certamente da 4 GB.

Lo schermo è un OLED da 6,53 pollici, 60 Hz di refresh e risoluzione FHD+, con notch centrale a foro per la fotocamera frontale da 16 MP. I sensori posteriori, invece, sono quattro: una fotocamera principale da 48 MP (ma potrebbe essere addirittura da 64 MP), una secondaria da 8 MP e due sensori da 2 MP, uno dei quali per la profondità. Molto interessante, infine, la ricarica ultra-fast da 66 Watt.

Huawei Nova 8 SE: quanto costa e quando esce

Huawei Nova 8 SE sarà presentato in Cina il 5 novembre, insieme al resto della nuova gamma Nova: Huawei Nova 8, Huawei Nova 8 Pro e Huawei Nova 8 SE. Il prezzo dell’SE dovrebbe essere, al cambio attuale, di circa 340 euro che salgono a 410 euro per il Nova 8 e a 500 per il Nova 8 Pro.

Tutta la gamma Huawei Nova 8 arriverà sul mercato con Android 10 ma, ovviamente, senza i servizi GMS di Google che saranno sostituiti da quelli HMS di Huawei.