Huawei Watch 4 e 4 Pro ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzi

Huawei rinnova la sua gamma di smartwartch portando anche in Italia i nuovi Huawei Watch 4 e Huawei Watch 4 Pro. Questi due nuovi orologgi hanno entrambi la eSIM, quindi possono connettersi a Internet anche in assenza di uno smartwatch connesso via Bluetooth.

Le differenze tra i due modelli sono tutte estetiche e nei materiali, visto che dal punto di vista tecnico i due Huawei Watch 4 differiscono solo per batteria e autonomia. In entrambi i casi, infatti, si tratta di smartwatch di fascia alta e ricchi di funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività sportiva.

Huawei Watch 4 Pro: caratteristiche tecniche

Huawei Watch 4 Pro misura 48,8 mm di larghezza, 47,6 mm di lunghezza e ha uno spessore di 12,9 mm. Il display è di tipo AMOLED con risoluzione 466×466 pixel, misura 1,5 pollici, ed è protetto da vetro zaffiro. La scocca è in ceramica e i bordi sono in lega di titanio.

I sensori posti sotto la cassa dell’orologio smart monitorano la frequenza del battito cardiaco e temperatura cutanea, sette giorni su sette e ventiquattr’ore su ventiquattro. Le funzioni di monitoraggio includono anche l’ECG, cioè l’elettrocardiogramma, la misurazione della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), i livelli di stress, il ritmo della respirazione e la qualità del sonno.

Tra le novità più interessanti di questa nuova linea di entrambi indossabili, ci sono sicuramente le funzioni di monitoraggio del benessere che includono sia il Check-up di un minuto sia il controllo del rischio di iperglicemia.

Il Check-up veloce prende in considerazione 10 diversi parametri tra i quali frequenza cardiaca, SpO2 ed elettrocardiogramma. Il monitoraggio dell’iperglicemia, invece, nasce dalla collaborazione con alcuni enti medici cinesi e, per questo, al momento è disponibile solo in Cina.

Oltre alla eSim che consente di effettuare telefonate direttamente dallo smartphone, sono presenti anche Bluetooth 5.2, WiFi e NFC per i pagamenti contactless con il POS nei negozi fisici.

La batteria, secondo le specifiche del produttore, assicura un autonomia di quattro giorni e mezzo. Huawei Watch 4 Pro resiste all’acqua, anche in immersione, fino a 5 ATM (50 metri).

Huawei Watch 4: caratteristiche tecniche

Il display del Huawei Watch 4 conserva le misure del fratello maggiore, dunque 1,5 pollici ma cambia il materiale dei bordi che sono in acciaio. Restano in comunque con il Watch 4 Pro i sensori, le funzioni di monitoraggio del benessere e del fitness. Così come sono confermate le connessioni, quindi la eSIM mentre la batteria ha un’autonomia inferiore: 3 giorni.

Huawei Watch 4 Pro e Watch 4: disponibilità e prezzi

I due smartwatch Huawei Watch 4 Pro e Huawei Watch 4 saranno disponibili al preordine dall’8 giugno mentre la vendita inizierà dal 22 giugno.

Molto interessante la disponibilità di colori: Huawei Watch 4 Pro avrà i cinturini Blue Earth (silicone blu), Mars Titanio (titanio) e Jupiter Brown (pelle marrone) al prezzo di listino di 450 euro mentre la versione con cinturino in titanio costerà 700 euro.

Huawei Watch 4 sarà disponibile nei colori Venus White (pelle bianca), Saturn Bworn (pelle marrone) e Magic Moon Black (caucciù nero) al prezzo di listino di 400 euro.