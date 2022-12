Huawei Watch Buds è il primo smartwatch con le cuffiette dentro

Si chiama Huawei Watch Buds ed è un prodotto molto coraggioso. Anzi: due prodotti molto coraggiosi. Stiamo parlando, infatti, di un paio di cuffiette wireless che trova posto, e ricarica, all’interno di uno smartwatch. Considerando l’ottima fama di cui godono sia gli smartwatch che gli auricolari TWS di Huawei, c’è da aspettarsi che il connubio tra i due diventi un successo di mercato. Almeno in Cina, dove al momento sono commercializzate ma da dove, entro il 2023, le Huawei Watch Buds potrebbero anche partire per nuovi mercati.

Huawei Watch Buds caratteristiche tecniche

Come accennato, Huawei Watch Buds è un orologio smart con le cuffiette wireless dentro: l’apertura dello smartwatch è a leva, come se fosse un porta pillole, il bagagliaio di un’auto o il cassettone di un letto. Dentro ci sono due cuffiette a forma cilindrica, molto compatte 21,8×10,3×10,3 millimetri per 4 grammi di peso), di tipo in-ear.

Le cuffiette hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC), la modalità trasparenza e garantiscono anche una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Il volume massimo è di 104 dB e ci sono due microfoni per le chiamate.

Lo smartwatch vero e proprio, invece, è un orologio dal design semplice ma elegante, con schermo AMOLED rotondo da 1,43 pollici, risoluzione di 466×466 pixel (326 ppi). Anche se gran parte dello spazio è rubato dall’alloggiamento per le cuffiette, l’orologio di Huawei Watch Buds è dotato di sensore di accelerazione, giroscopio, sensore per il battito cardiaco e per l’ossigenazione del sangue (SpO2).

Può monitorare la fibrillazione atriale, il ciclo mestruale, fare l’elettrocardiogramma (ECG) e tenere sotto controllo gli allenamenti in 80 discipline sportive diverse. Niente nuoto, però, perché la certificazione per la resistenza all’acqua e alla polvere è solo IP54, un limite comprensibile vista la forma stranissima che impedisce di sigillare il device.

Huawei Watch Buds: quanto costa

Huawei Watch Buds è stato lanciato, al momento, solo sul mercato cinese dove costa 2.988 yuan (al cambio attuale poco più di 400 euro), che sono parecchi soldi per quel mercato. Certo, va considerato anche il fatto che si tratta di due prodotti in uno e, quindi, il prezzo non può essere troppo basso.

Non è chiaro se Huawei abbia intenzione di portare questo device anche fuori dalla Cina, magari in Europa ed in Italia, ma non è affatto da escludere: la casa Cinese, infatti, sta soffrendo moltissimo sui mercati esteri a causa del ban americano sulle sue tecnologie 5G e, per questo, sta spingendo parecchio sui prodotti non dotati di questo tipo di connessione, che non sono soggetti a divieti particolari.