Huawei Watch Fit 2 Active, con l'offerta Amazon il prezzo è imbattibile

Fonte foto: Huawei

Quali caratteristiche deve avere uno smartwatch per fare breccia nel cuore dei consumatori? Sicuramente deve avere molte funzioni smart che possano aiutare nella vita di tutti i giorni, poi deve essere completo ma anche semplice da usare e, infine, deve avere un prezzo contenuto, adatto a tutte le tasche.

E tra i prodotti che più si avvicinano a queste specifiche troviamo Huawei Watch Fit 2 Active, un orologio smart semplice e molto completo, pronto a diventare un alleato imprescindibile per lo sport e per il monitoraggio dei parametri vitali. E se con le offerte su Amazon arriva al minimo storico, sotto i 100 euro, trovare di meglio è praticamente impossibile.

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74", Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, Versione italiana, Sakura Pink

Huawei Watch Fit 2 Active: scheda tecnica

Huawei Watch Fit 2 Active ha un display rettangolare AMOLED da 1,74 pollici con risoluzione 336×480 pixel e funzione Always-On. Molto interessanti, anzitutto, le modalità di personalizzazione dello schermo con la possibilità di impostare diverse watch face che si adattano a ogni stile e ogni contesto.

Il sistema operativo è HarmonyOS e, oltre ad essere semplice e immediato, consente all’utente di accedere anche a uno store piuttosto fornito dove scaricare applicazioni e nuovi quadranti.

Tra le caratteristiche di questo smartwatch, la possibilità di monitorare 97 attività sportive con un controllo molto preciso degli allenamenti (anche quelli in acqua grazie alla resistenza fino a 5 ATM), anche se riesce a dare il meglio di sé soprattutto nella corsa. Inoltre, grazie al GPS integrato, si possono tracciare i propri progressi e gli itinerari senza bisogno dello smartphone.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali, invece, comprendono la rilevazione della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e il controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non manca nemmeno il tracciamento del ciclo mestruale che funziona in base ai dati inseriti dall’utente e, naturalmente, il controllo della qualità del sonno (modalità TruSleep 2.0) e dei livelli di stress (modalità TruRelax).

Per sincronizzare Huawei Watch Fit 2 Active allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.2, così da inviare rapidamente tutti i dati raccolti all’applicazione Huawei Health, che li organizza e li archivia in modo estremamente preciso.

Non mancano nemmeno le funzionalità classiche di uno smartwatch, che consentono a questo device di ricevere le notifiche dallo smartphone, trovare il telefono, controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate (grazie a microfono e altoparlanti integrati) controllare il meteo e molto altro ancora. Importante sottolineare che, nonostante la compatibilità anche con device iOS, molte di queste caratteristiche possono essere utilizzate solo su Android.

L’autonomia, stando a quanto dichiarato da Huawei, è di circa 10 giorni con un utilizzo tipico, scegliendo quindi funzioni non troppo energivore; con un utilizzo intenso, invece, si scende a 7 giorni. Inoltre con solo 5 minuti di ricarica si possono guadagnare fino a 24 ore di autonomia,

Huawei Watch Fit 2 Active: l’offerta su Amazon

Huawei Watch Fit 2 Active è un dispositivo completo e piuttosto versatile, ottimo per la vita di tutti i giorni, specialmente per chi non vuole rinunciare a un monitoraggio dei parametri vitali semplice e affidabile e, naturalmente, alle funzioni smart per tenere traccia dell’attività sportiva.

Il prezzo di listino è di 129 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 99 euro (–23%, -30 euro), l’occasione perfetta per portare a casa uno smartwatch dalle grandi potenzialità a un prezzo decisamente contenuto.

