Quali sono le caratteristiche più ricercate dagli utenti quando devono acquistare uno smartwatch? Sicuramente una buona affidabilità nel monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva, poi un design accattivante per renderlo riconoscibile e, sicuramente, la possibilità di personalizzarlo in base al proprio stile.

Se a questo aggiungiamo anche un prezzo contenuto, si ottiene la formula per lo "smartwatch perfetto" che, grazie ad Amazon, non è più solo un bel sogno.

Per le prossime ore, infatti, sul celebre e-commerce troviamo Xiaomi Watch S1 Active in super offerta, un dispositivo di qualità che soddisfa tutti i requisiti di cui sopra e fa molto di più, diventando un valido alleato per la vita di tutti i giorni. Se poi il prezzo scende addirittura sotto i 100 euro, passare oltre è praticamente impossibile.

Xiaomi Watch S1 Active: scheda tecnica

Xiaomi Watch S1 Active ha un display AMOLED da 1,43 pollici e risoluzione 466×466 pixel, con l’utente che potrà personalizzarlo come meglio crede, utilizzando uno degli oltre 200 quadranti a disposizione.

Presenti naturalmente molte attività per il monitoraggio dei parametri vitali con il controllo battito cardiaco (24 ore su 24), la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e la possibilità di ricevere avvisi in tempo reale in caso di anomalie riscontrate.

Con Xiaomi Watch S1 Active è possibile anche monitorare la qualità del sonno, i livelli distress dell’utente e il ciclo mestruale, con tutti i relativi avvisi sul periodo di ovulazione, l’arrivo del ciclo ed eventualmente i giorni di ritardo.

Per quanto riguarda la modalità fitness questo smartwatch permette di monitorare oltre 100 attività sportive, di cui 19 a livello professionale. Tra gli allenamenti disponibili ci sono corsa, ciclismo, tennis, basket, nuoto (lo smartwatch è impermeabile fino a 5 atmosfere di profondità) e molto altro ancora.

Chiaramente, per tener traccia dei progressi nell’attività fisica si può utilizzare l’applicazione ufficiale che permette di controllare costantemente gli allenamenti e, naturalmente, gestire tutte le altre impostazioni dello smartwatch e installare nuove applicazioni.

Oltre a questo, non mancano nemmeno tutte le funzionalità smart tipiche di dispositivi del genere, con la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone e gestire le chiamate in arrivo.

Tra le opzioni di connettività abbiamo Bluetooth 5.2, il chip NFC (per utilizzare questo device per i pagamenti contactless) e i principali sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Il dispositivo è compatibile anche con Alexa.

La batteria è da 470 mAh, e Xiaomi promette fino a 12 giorni di autonomia, che salgono a 24 utilizzando l’apposita modalità per il risparmio energetico. Per una carica completa, invece, sono necessarie 2,5 ore.

Xiaomi Watch S1 Active: l’offerta su Amazon

Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch dalle grandi potenzialità, l’ideale per chi cerca uno strumento affidabile per tenere traccia dell’attività fisica e gestire in modo facile e veloce le notifiche dallo smartphone.

Di listino per acquistare questo smartwatch servono 199,99 euro, ma con l’ottima offerta su Amazon il prezzo crolla a 90 euro (–55%, -109,99 euro), uno sconto assolutamente irripetibile che non bisogna lasciarsi sfuggire.

