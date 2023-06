Huawei Watch GT 3, oggi in offerta a un prezzo speciale: da comprare subito

Calo di prezzo e minimo storico per lo smartwatch top di Huawei: oggi lo troviamo con uno sconto del 24% e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Ecco le funzionalità

Da oggi troviamo nuovamente in offerta uno degli smartwatch più interessanti tra quelli lanciati in questi ultime mesi. Stiamo parlando del Huawei Watch GT 3, orologio smart molto versatile e pensato per la vita di tutti i giorni. Huawei da oramai diversi anni è un punto di riferimento nel settore grazie a wearable dotati di tecnologie di ultima generazione e componenti di comprovata qualità. Non a caso questo Huawei Watch GT 3 è uno degli smartwatch più desiderati su Amazon e oggi lo troviamo in offerta con uno sconto eccezionale che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo.

Una promo veramente importante per un orologio che non ti accompagna in ogni fase della giornata, fin dalle prime ore del mattino con un report completo su come si è riposato la notte. Se siete appassionati di sport ci sono oltre 100 modalità di allenamento, mentre per chi vuole tenere sempre sotto controllo la propria salute, ci sono sensori e tecnologie di ultima generazione in grado di monitorare costantemente i principali parametri vitali. A questo prezzo diventa un vero best-buy e vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Huawei Watch GT 3: caratteristiche e funzionalità

Una batteria a lunghissima durata, un coach personale che ti sprona a dare sempre il meglio e sensori di ultima generazione pensati appositamente per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Ecco una breve descrizione del Huawei Watch GT 3, smartwatch che oltre a trovare un super offerta oggi sul sito di e-commerce, ha anche ricevuto il badge "Scelta Amazon" riservato solamente a quei dispositivi che rispettano particolari requisiti di qualità e affidabilità.

Parlando di un dispositivo come il Huawei Watch GT 3 bisogna partire assolutamente dalle funzionalità disponibili. Lo smartwatch è dotato di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i propri parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca (ventiquattro ore su ventiquattro) e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio avanzato della salute e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc pensati per diminuire lo stress giornaliero. Lo smartwatch fornisce anche degli avvisi per ricordarti di bere e di fare attività fisica.

Il Huawei Watch GT 3 è anche e soprattutto un’orologio per gli amanti dello sport. Sono disponibili più di 100 modalità sportive che comprendono tantissimi sport differenti, a partire dalla classica corsa fino ad arrivare allo yoga e al nuoto (è anche impermeabile fino a 100 metri). Se sei un runner semi-professionista e vuoi prepararti accuratamente per una corsa di tipo agonistico, sul Huawei Watch GT 3 trovi anche un coach personale che ti sprona sempre a dare il meglio e a raggiungere i tuoi obiettivi fornendoti consigli mirati.

Passando alle caratteristiche tecniche, la versione dello smartwatch che oggi troviamo in offerta è quella più grande con schermo da 1,43". Il display è molto luminoso e lo puoi personalizzare utilizzando una delle tante watch faces messe a disposizione dall’azienda cinese. Sulla scocca è presente anche una ghiera girevole per navigare tra le varie app presenti sull’orologio.

Chiudiamo con le funzionalità smart dell’orologio. Collegando con lo smartphone puoi rispondere alle chiamate in entrata grazie al microfono integrato. Huawei negli ultimi anni ha anche sviluppato delle app ad hoc che puoi tranquillamente scaricare dallo store online e che rendono ancora più utile lo smartwatch.

Huawei Watch GT 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto e minimo storico per il Huawei Watch GT 3. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 189,90€, con uno sconto del 24%. Per un orologio che assicura funzionalità avanzatissime e le migliori tecnologie del momento è davvero un affare. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Per la spedizione e la consegna bisogna aspettare pochissimo, nel giro di qualche giorno lo avrete al vostro polso. Inoltre, potete effettuare il reso gratuito fino a un massimo di 30 giorni dall’acquisto.

