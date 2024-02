Fonte foto: siamionau pavel / Shutterstock

Il 2023 si è chiuso con il sorpasso di Apple ai danni di Samsung: la casa di Cupertino ha conquistato la prima posizione della classifica degli smartphone venduti su scala globale con circa 234 milioni di unità di iPhone. Per Apple c’è un ulteriore primato: la Top 10 degli smartphone più venduti al mondo, secondo i dati Canalys, comprende ben 7 iPhone.

Da notare che solo un altro produttore, Samsung, riesce a scalfire il dominio degli iPhone. A completare la Top 10 ci sono, infatti, anche 3 Galaxy. All’appello mancano tutti gli altri produttori, a partire dai marchi cinesi come Xiaomi, OPPO e Vivo e fino ad arrivare a Google che, nonostante i buoni dati dei suoi Pixel, è ancora lontana dalla Top 10.

Smartphone più venduti: la lista 2023

Dal primo al decimo posto, con il numero di pezzi venduti a livello globale, ecco quali sono stati gli smartphone più comprati nel 2023 secondo Canalys:

iPhone 14 Pro Max – 34 milioni iPhone 15 Pro Max – 33 milioni iPhone 14 – 29 milioni iPhone 14 Pro – 29 milioni iPhone 13 – 23 milioni Galaxy A14 4G – 21 milioni iPhone 15 Pro – 21 milioni Galaxy A54 5G – 20 milioni Galaxy A14 5G – 19 milioni iPhone 15 – 17 milioni

Dominano gli iPhone Pro Max

iPhone 14 Pro Max e iPhone 15 Pro Max sono gli smartphone più venduti del 2023, rispettivamente con 34 milioni di unità e 33 milioni di unità.

Nonostante la gamma Pro Max sia costituita dagli smartphone più costosi di Apple, gli utenti continuano a preferirla. Più di un iPhone su quattro distribuito nel corso del 2023 è, infatti, un Pro Max.

Alle spalle del duo citato in precedenza, inoltre, troviamo iPhone 14 e iPhone 14 Pro con un totale di 29 milioni di unità ciascuno. Ancora più staccato, invece, il quinto classificato, iPhone 13, con 23 milioni di unità spedite.

Il primo Galaxy è al sesto posto

Bisogna scendere fino alla sesta posizione per trovare il primo smartphone non prodotto da Apple. Il Samsung Galaxy A14 4G, infatti, ha totalizzato 21 milioni di unità vendute, superando di poche unità iPhone 15 Pro, che chiude il 2023 con un buon settimo posto.

In ottava posizione troviamo il Samsung Galaxy A54. Per il mid-range della casa coreana ci sono 20 milioni di unità spedite. A completare la Top 10, infine, ci sono il Samsung Galaxy A15 5G con 19 milioni di unità (complessivamente, quindi, la gamma A14 ha venduto 40 milioni di pezzi) e iPhone 15 con 17 milioni di unità.

In pratica Samsung riesce ad avvicinarsi ai numeri di Apple solo con due modelli ultraeconomici (Galaxy A14 4G e Galaxy A14 5G) e con un mediogamma (Galaxy A54 5G). Apple, al contrario, domina la classifica con modelli costosissimi.

I grandi assenti dalla Top 10

La classifica stilata da Canalys vede alcuni grandi assenti: oltre a Apple e Samsung non ci sono altri produttori. Brand come Xiaomi, OPPO, Vivo, Google, Motorola e OnePlus non sono riusciti a entrare nella Top 10. In alcuni casi, come per Xiaomi, terzo produttore al mondo, la frammentazione della gamma (la famiglia Redmi Note 13 comprende cinque varianti in Europa ad esempio) rappresenta un ostacolo all’ingresso nella Top 10.